Investieren für ein gutes Morgen

„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“, meinte der frühere deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt – klimja sieht das anders. Das Unternehmen hat sich ein klares Ziel gesetzt: Ein gutes Leben für alle auf einem gesunden Planeten, sowie ein Wirtschafts- und Finanzsystem, das dazu beiträgt. Um diese Vision Realität werden zu lassen, bietet klimja Menschen in Österreich und Deutschland eine einfache Möglichkeit, ihr Geld in Klimaschutzprojekten anzulegen. So fließen Investitionen in jene Vorhaben, die die Grundlagen des Lebens auf unserem Planeten erhalten und wieder aufbauen. Investiert wird in Projekte, die drei Renditen vereinen: finanziell, sozial und ökologisch.