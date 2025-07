Im Kampf gegen die Klimakrise braucht es ein Umdenken in den Köpfen der Menschen. Der Philosoph Bruno Latour schafft dazu treffende Bilder: Sehen wir uns als rationale Wesen, die als universelle Herrscher auf der Erde leben? Oder sehen wir uns als Wesen, die in der „kritischen Zone“ leben? In der dünnen, gasförmigen Schicht, in der das Leben auf der Erde überhaupt möglich ist. Nur wenige Kilometer dick, ist ihr Gleichgewicht bestimmt durch Milliarden von Spezies und Akteuren, die im konstanten Zusammenspiel miteinander arbeiten.