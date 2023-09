Was das konkret bedeutet: Bei der Analyse werden Unternehmen identifiziert, von denen eine Gefahr für die Biodiversität ausgeht. Dazu gehören, um nur einige Beispiele zu nennen, Erdöl-Bohrungen in den Meeren, Plastik in der Lebensmittelindustrie, ein extremer Verbrauch von Wasser. In einem zweiten Schritt werden Unternehmen identifiziert, die Biodiversität nicht weiter beachten und ihrem Schutz keinen Stellenwert einräumen. „Mit diesen Unternehmen führen wir intensive Gespräche“, sagt Moshuber, „wenn dabei keinerlei Verständnis für die Thematik gezeigt wird, werden sie aus unserem Investment-Universum ausgeschlossen. Das bedeutet, dass wir weder Anleihen noch Aktien dieser Unternehmen kaufen.“

Doch es gibt auch interessante Gegenbeispiele. So werden im US-Bundesstaat West Virginia alte, stillgelegte Kohlenminen für die Fischzucht genutzt. „Das funktioniert hervorragend“, sagt Experte Moshuber, „dadurch besteht keine Gefahr, dass artfremde Fische entkommen und die heimische Fischwelt gefährden.“ Genau das sei etwa in Zuchtstationen in Chile mit Lachsen geschehen. Zudem fänden in diesen Betrieben arbeitslos gewordene Mitarbeiter aus dem Kohlebergbau neue Jobs – eine Win-win-Situation.

Was das Beispiel zeigt: Es gibt viele Möglichkeiten, die Biodiversität zu schützen – und Anlegerinnen und Anleger können durch Investitionen in gezielt ausgesuchte Fonds dazu beitragen. Angelika Grainer: „Man kann die natürlichen Ressourcen der Erde mit einem Kapitalstock vergleichen. Und wird sollten lernen, von den ‚Zinsen‘ dieses Kapitals zu leben und nicht das Kapital selber zu verbrauchen.“