Firmenchallenge Österreich: In 50 Tagen zu körperlicher & mentaler Fitness

Unternehmen melden sich zur Firmenchallenge an und bieten dadurch all ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit, 50 Tage lang am Gesundheitsprogramm teilzunehmen. Über die App werden von 1. Oktober bis 19. November die gesammelten Bewegungsminuten der Teilnehmer:innen erfasst und der eigenen Firma zugerechnet. Je mehr Mitarbeitende mitmachen, umso größer ist die Chance, sich am Ende gegen die Konkurrenz in der eigenen Wertungskategorie durchzusetzen und sich den Titel „Aktivstes Unternehmen Wiens bzw. Österreichs“ zu sichern.

Begleitet werden die Teilnehmenden durch tägliche (Live-) Einheiten und Vorträge von Sportlegenden wie Michael Walchhofer oder Lizz Görgl und Gesundheits-Expert:innen der Wirtschaftskammer Wien, sowie einer großen Auswahl an Gesundheits-Content, der jederzeit und überall zur Verfügung steht – mit dem Ziel, einen aktiven und gesünderen Lebensstil in 50 Tagen spielerisch einzutrainieren.