Im trend-Podcast spricht Uta-Maria Ohndorf mit Moderatorin Jaqueline Knollmayr über die Bedeutung der Diagnostik für das öffentliche Gesundheitssystem: „Diagnostik ist der Schlüssel zu mehr Gesundheit. Sie hilft uns, Krankheiten frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Dadurch können schwere Krankheitsverläufe verhindert und mehr gesunde Lebensjahre gelebt werden.“

Uta-Maria Ohndorf spricht über ihre persönlichen Beweggründe, in die Spitzenforschung und später in die Industrie zu gehen: „Mich hat schon immer fasziniert, was um mich herum passiert. Als Chemikerin und Wissenschaftlerin konnte ich das hervorragend ausleben. Die Brücke zwischen Wissenschaft und Industrie zu schlagen, damit neueste Erkenntnisse und Lösungen schneller bei den Menschen ankommen, war für mich schließlich Antreiber und Motivator, von der Forschung in die Wirtschaft zu gehen.“

Ein ebenso großer Game Changer wie die Wissenschaft und Diagnostik ist für Ohndorf die Digitalisierung des Gesundheitssektors: Digitalisierung mache es möglich, Daten schneller zu erfassen, effizienter auszuwerten und Prozesse flüssiger zu gestalten. Durch genauere Diagnosen und eine Entlastung des Gesundheitspersonals würden Ärzt:innen wie Patient:innen profitieren.