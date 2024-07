Eine der zentralen Neuerungen des Gesetzes ist die Unterscheidung zwischen "Telearbeit im engen Sinne" und "Telearbeit im weiten Sinne". Während erstere bei Tätigkeiten in der eigenen Wohnung (Haupt- oder Nebenwohnsitz), der Wohnung eines nahen Angehörigen oder in Coworking-Spaces (von Arbeitnehmer:innen angemietete Räumlichkeiten) vorliegt, umfasst Telearbeit im weiteren Sinne alle anderen von Arbeitnehmer:innen frei gewählten Orte. Bei Telearbeit im engeren Sinne ist zusätzlich gefordert, dass sich diese Örtlichkeiten in der Nähe zur Wohnung oder zur Arbeitsstätte befinden oder die Entfernung von der Wohnung zu einer Wohnung eines nahen Angehörigen oder dem Coworking-Space dem sonst üblichen Arbeitsweg entspricht. Diese Differenzierung mag auf den ersten Blick sinnvoll erscheinen, führt jedoch zu einer ungleichen Behandlung von Arbeitnehmer:innen.

Die Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf kritisieren insbesondere die Unterschiede im Unfallversicherungsschutz. Unfälle, die sich während der Arbeitsleistung bei Telearbeit im engeren Sinn oder bei Telearbeit im weiteren Sinn ereignen, gelten jedenfalls als Arbeitsunfälle.

Bei Wegunfällen – also Unfällen zu den Telearbeitsplätzen und zurück – ist zu differenzieren. Arbeitnehmer:innen, die "Telearbeit im weiten Sinne" ausüben, genießen einen geringeren Versicherungsschutz. Ein Unfall am Weg zu diesen Orten wird nicht in gleicher Weise abgedeckt wie ein Unfall am Weg zum Telearbeitsplatz im engeren Sinne. Diese Regelung schafft Unsicherheit und Benachteiligung für jene, die ihre Arbeit flexibel gestalten möchten, sei es in einem Café oder an einem anderen Ort. Die Unterscheidung zwischen den beiden Arten der Telearbeit beruht auf der Annahme, dass Unfälle im privaten Bereich schwerer nachweisbar und damit schwieriger versicherbar sind. Fraglich erscheint jedoch, ob Arbeitsleistungen an den skizzierten „weiten“ Orten überhaupt sinnvoll sind.