Im Fokus: EU-Richtlinie zur Plattformarbeit

Bereits am 9.12.2021 hat die europäische Kommission einen ersten Vorschlag für eine Richtlinie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit veröffentlicht. Knapp zweieinhalb Jahre und mehrere Anläufe später haben sich die EU-Minister am vergangenen Montag, den 11.3.2024 auf einen – im Vergleich zum Vorschlag der Kommission – doch angepassten Entwurf der Richtlinie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit ("Plattformarbeit-RL") geeinigt.

Ziel der Richtlinie ist, jenen Beschäftigten, die in Wahrheit einem "echten Arbeitnehmer" entsprechen, die arbeitsrechtlichen Mindeststandards (zB Mindestgehalt, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaub etc) zu gewähren, den Schutz von personenbezogenen Daten zu erhöhen und die Transparenz der Plattformarbeit zu verbessern.