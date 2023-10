Die WKStA wirft Kurz, seinem früheren Kabinettschef Bernhard Bonelli und der ehemaligen Vizeparteichefin Bettina Glatz-Kremsner jeweils falsche Beweisaussagen vor: Alle drei sollen im Ibiza-Untersuchungsausschuss über vergangene Besetzungen hochdotierter Posten im staatsnahen Bereich gelogen haben. Vor allem über die Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat der ÖBAG, also der milliardenschweren Schatztruhe der Republik mit Beteiligungen an OMV, Post, Casinos und so weiter. Glatz-Kremsner soll auch noch vor der WKStA falsch über die Bestellung von Peter Sidlo zum Casinos-Austria-AG-Vorstand ausgesagt haben.

Das wäre an sich schon trocken genug, liest man aber den mehr als 100 Seiten langen Strafantrag in Ruhe durch, wird es auch nicht prickelnder: eine klassische Falschaussage wie: "Ich habe X mit der Waffe in der Hand neben der Leiche gesehen!", die durch ein Foto von Y mit der Waffe und dem lügenden Zeugen widerlegt wird, ist halt knackiger als die sich windenden Vorwürfe der WKStA. Deren undankbare Aufgabe war es, einzelne, in teils komplizierte Fragen der Abgeordneten eingebettete Antworten den komplexen Ermittlungsergebnissen gegenüberzustellen und dann auch noch zu beweisen, warum Kurz &Co. dabei jeweils gelogen haben sollen.

Die daraus entstandenen Schachtelsätze sind keine leichte Kost; die Verurteilungswahrscheinlichkeit wird durch sie nicht höher, zumal sie viel zu viel Interpretationsspielraum offen lassen. Die Verteidigung wird sich mit dem Skalpell darauf stürzen und alles Gesagte, Behauptete und Vermutete bis ins Kleinste zerlegen. Ob dann noch viel übrig bleibt?