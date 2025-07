Fritz Jergitsch :

Wir schließen keine Themen a priori aus, das würde sich mit unserem Berufsverständnis nicht vereinbaren lassen. Es kommt immer auf den Zugang an und welche Botschaft der Witz transportiert. Zu einem tragischen Ereignis wie dem Amoklauf in Graz würden wir niemals einen Witz über die Tat oder die Opfer machen. Aber wir haben uns in diesem Kontext das Waffengesetz genauer angeschaut und festgestellt, dass man in Österreich leichter an Schusswaffen kommt als an die ID Austria.