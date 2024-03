Gerichtsgebührengesetz-Novelle: Wie Immobilien für Käufer günstiger werden

Die neuen Regelungen gelten für Rechtsgeschäfte, die nach dem 31. März 2024 abgeschlossen werden, wobei die Einverleibung des Eigentumsrechtes nicht vor dem 01. Juli 2024 erfolgen darf. Die geplanten Gebührenbefreiungen sind bis zum 30.Juni 2026 befristet.

Die Befreiung kann im Nachhinein auch wieder wegfallen, wenn der Käufer sein Eigentumsrecht an der mit Hilfe der Befreiung erworbenen Wohnung binnen 5 Jahren aufgibt - diese also in diesem Zeitraum wieder verkauft oder sein dringendes Wohnbedürfnis daran wegfällt. Ebenso werden die Gebühren im Nachhinein vorgeschrieben, wenn die entsprechenden Nachweise nicht zeitgerecht erbracht werden.