FlexCo Zwischenbilanz: Chancen und Herausforderungen

Die Einführung der Flexiblen Kapitalgesellschaft (FlexCo) zum Jahreswechsel 2024 markiert einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung des österreichischen Gesellschaftsrechts. Das Gesetz wird von der Fachwelt mit großem Interesse und hoher Geschwindigkeit aufgegriffen und bringt Neuerungen, die vor allem für stark wachsende Unternehmen und für Unternehmen in innovativen Geschäftsbereichen von Interesse sind. Mit Stand Mitte Juli 2024 sind im österreichischen Firmenbuch über 370 Flexible Kapitalgesellschaften eingetragen. Die Tendenz steigt auch in Relation zu GmbH-Neugründungen.