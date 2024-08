European Green Bond Standard EU-GBS: Alternative Finanzierung für Unternehmen

Der europäische Gesetzgeber arbeitet konsequent an der Umsetzung diverser Gesetzesvorhaben im Rahmen des sogenannten Green Deals.

Mit dem European Green Bond Standard (EU-GBS) wurde ein eigenes Regime für Anleihen, die öffentlich angeboten oder an einem regulierten Markt notieren, geschaffen. Der EU-GBS knüpft dabei an die Klassifizierung der EU-Taxonomie-Verordnung an und sieht besondere Qualitätsanforderungen hinsichtlich Transparenz und externer Prüfung vor.

Bisher war der Markt für grüne Anleihen nicht reguliert und Emittenten setzten auf Marktstandards, wie zum Beispiel die ICMA-Prinzipien der International Capital Market Association, was vom europäischen Gesetzgeber aufgrund der Greenwashinggefahr kritisch beurteilt wurde.

Konkret sieht der EU-GBS vor, dass die Bezeichnung und Vermarktung einer Anleihe als „EuGB“ bzw. europäische grüne Anleihe nur zulässig ist, wenn die Verwendung der Emissionserlöse für unternehmerische Tätigkeiten erfolgt, die