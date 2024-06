Die Ehewohnung: Teuerung heizt Scheidungsstreit um Immobilien an

Eine weitere Möglichkeit ist der Verkauf der Wohnung und die Aufteilung des Erlöses. Will eine der Parteien die Wohnung behalten, muss der anderen Partei eine Ausgleichszahlung geleistet werden. Die Höhe richtet sich nach dem Wert der Immobilie und dem jeweiligen Anteil der Partner:innen. Auch komplexe Fragen der Wertsteigerung und der Einbringung in die Ehe sind hier relevant. Streitigkeiten zu diesen Punkten sind sehr teuer, da Sachverständige hinzugezogen werden müssen. Will man dies vermeiden, so bietet sich auch in diesen Fällen der Abschluss eines Ehevertrages an. Dies gilt z.B. auch für gemeinsame Investitionen oder Renovierungen, da auch diese bei einer Scheidung oder Trennung häufig zu Diskussionen führen.

Kann sich ein:e Partner:in die Wohnung allein nicht leisten, kann auch ein sogenannter Trennungskredit helfen. Doch auch hier sind Banken oft zurückhaltend, wenn sich die Bonität durch die Trennung verschlechtert. Wie eng es finanziell wird, merken die meisten erst, wenn die laufenden monatlichen Kosten plötzlich allein getragen werden müssen. Was vorher mit zwei Einkommen leicht bezahlt werden konnte, muss nun von einer Seite finanziert werden.

Die Folge ist, dass am Ende des Monats deutlich weniger Geld übrig bleibt.