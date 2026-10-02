US-Arbeitsmarkt im September schwächer als erwartet

Die Arbeitslosigkeit hat sich im September gleichzeitig etwas erhöht. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,2 Prozent von zuvor 4,1 Prozent, wie aus dem monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung hervorgeht. Volkswirte hatten im Schnitt einen unveränderten Wert erwartet.

Die Löhne sind in den USA im September kaum gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,1 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium weiter mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Lohnwachstum um 0,3 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte das Lohnplus bei 0,3 Prozent gelegen. Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im September um 3,0 Prozent. Hier war ein Anstieg um 3,1 Prozent erwartet worden.