Laura Wiesböck: Digitale Diagnosen

Wo aber liegt die Grenze zwischen Bewusstmachung und Verherrlichung? Und inwieweit wird im Namen der Enttabuisierung vielleicht sogar zusätzlicher Druck auf Betroffene ausgeübt, fragt Wiesböck dazu in ihrem Buch und führt als Beispiel das Thema „Depres­sion“ an, die sich selten „wie das bildschirmtaugliche Leiden von attraktiven Influencer:innen zeigt“, wie etwa im fünf Sekunden kurzen, aber perfekt inszenierten Video der weinenden TikTokerin Ryelee Steiling mit dem Titel „depression is a tricky thing“, das Views im zweistelligen Millionenbereich aufweist.

„Die Fülle solcher ästhetisierter Bilder im Bereich psychischer Krankheiten ist verbunden mit dem Trend, dass sich ­immer mehr Nutzer:innen selbst eine Dia­gnose stellen, ohne medizinisches Fachpersonal zu konsultieren“, schreibt Wiesböck. Auf TikTok hat der Hashtag #selfdiagnosis über 22 Millionen Views. „Nicht zuletzt befördert die selbstdiagnostische Online-Kultur psychische Krankheiten zu einem identitätsstiftenden Lebensgefühl mit Zugehörigkeitseffekt. Das zeigt sich unter anderem darin, dass mittlerweile viele Teenager:innen psychiatrische Diagnosen in der Kurzbiographie ihres Social-Media-Profils anführen. Der Krankheitsstatus wird so zu einer neuen Art, auf Social Media dazuzugehören – oder sogar erfolgreich zu sein.“

In den leicht konsumierbaren Kategorien der sozialen Medien finden sich neben „Bad Girls“ (Frauen, die schlagfertig und rebellisch sind) längst auch Frauen, die ihre Traurigkeit ästhetisch ansprechend inszenieren: Der Hashtag #sadgirl weist knapp zwanzig Milliarden Views auf, erstmals popularisiert durch weinende Selfies von Model Bella Hadid, wie Wiesböck anführt, nicht ohne darauf zu verweisen, dass die Romantisierung von jungen, hübschen, leidenden Frauen schon lange davor popkulturell verbreitet war. Man erinnere sich etwa an den 1999 erschienenen Film von Sofia Coppola „The Virgin Suicides“, in dem fünf schöne, depressive Schwestern Suizid begehen.

Eines der beliebtesten Gesundheitsthemen auf der Social-Media-Plattform TikTok ist aber die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung ADHS. „Typisch ADHS“, beschreiben Influencer:innen da gerne ihre gesellschaftlich wenig angesehenen Verhaltensweisen – von Zu-spät-Kommen bis Termine-Vergessen. Videos wie „Versteckte ­Anzeichen, dass du ADHS hast“ boomen, und viele junge Menschen stellen sich auch hier selbst die Diagnose. Eine Diagnose, die, wie Laura Wiesböck schreibt, „auch auf sozialer Ebene Entlastung schafft und es ermöglicht, bestimmte Erwartungen zu relativieren“. Oder, wie es eine junge Userin auf Instagram formuliert: „Jetzt habe ich meine Diagnose. Kein ADHS. Um ehrlich zu sein, würde es mir leichter fallen, eine ADHS-Diagnose zu haben. Nun muss ich damit klarkommen, so zu sein, ohne ADHS zu haben.“

Diese Popularisierung von Diagnosen in sozialen Medien schafft dann auch, wie Wiesböck ausführt, Märkte für vielfältige Produkte und Dienstleistungen bis zu ­einer Palette an stylishen Artikeln, etwa Shirts mit Aufdrucken wie „Cute but ­Psycho“ oder „I have OCD, but I only clean things when I’m in the mood because I’m also bipolar“, wobei, so die Soziologin, „die modische Vermarktung von psychischen Krankheiten auch als emanzipatorischer Akt vermittelt wird“, nach dem Motto „Own your stigma“.

Neben der Flut selbst ernannter Expert:innen hat sich auch die Präsenz von Fachleuten auf Instagram, TikTok und YouTube gesteigert. Und das, obwohl, so Wiesböck, die „Instagram-Therapie“ mit einem grundsätzlichen Dilemma behaftet sei: „Sie erfordert einen intensiven Konsum von derartigen Inhalten. Und dieser führt an sich schon zu psychischen ­Belastungen, wie die Forschung belegt. Plakativ gesprochen: Das Angebot schafft gleichzeitig seine eigene Nachfrage.“