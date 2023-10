Das Event findet unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen statt. Frankreich befindet sich seit dem Krieg im Nahen Osten und dem tödlichen Messerangriff auf einen Lehrer in einer Schule in Nordfrankreich in höchster Terrorwarnstufe. "Paris+ par Art Basel" ist nach Miami Beach und Hongkong der dritte Ableger der Art Basel, der weltweit größten Kunstmesse, die 1970 in Basel ins Leben gerufen wurde.

Für viele verspricht die Messe verkaufsträchtiger zu werden als ihre Premiere-Ausgabe. Im Vorjahr hatte David Zwirner mit Filialen in Köln, New York, London und Hongkong am ersten VIP-Tag 11 Millionen Dollar erreicht. Wie er damals schon sagte, hatte man solche Beträge in der Vergangenheit in Paris nie erzielt.