Zukunft und Hoffnung gehören jedenfalls zusammen. Hoffnung ist eine Form, sich emotional an der Zukunft zu orientieren. Wer hofft, hofft immer auf etwas, das erst kommt. Alles wird gut. Das bedeutet eben nicht, dass alles schon gut sei - aber es hält die Erwartung aufrecht, dass sich, wenn nicht alles, so doch einiges in naher oder ferner Zukunft zum Besseren wenden könnte. Hoffnung gehört so wesentlich zum Emanzipations- und Fortschrittsdenken der Aufklärung. Friedrich Schiller hat dies in seinem kleinen Gedicht "Hoffnung" wunderbar auf den Punkt gebracht: "Es reden und träumen die Menschen viel /von bessern künftigen Tagen Es ist kein leerer, schmeichelnder Wahn, / erzeugt im Gehirne des Toren, / im Herzen kündet es laut sich an: / Zu was Besserm sind wir geboren."

Bei dem deutschen Dichter zeigt sich, wie die menschenrechtliche Idee der Freiheit direkt aus der Hoffnung erwächst. Es gehört nicht zum Menschsein, in Abhängigkeiten dahinzuvegetieren, wir sind, von Natur aus, gleich an Freiheit und Würde und deshalb zu etwas Besserem geboren. Das hoffen wir zumindest im Innersten unseres politischen Herzens. Von da ist es nur ein kleiner Schritt zu jenem "Prinzip Hoffnung", das nach dem Philosophen Ernst Bloch alle gesellschaftlichen Utopien antreibt. In diesem Sinne gehört die Hoffnung auch zu den entscheidenden Faktoren der Imaginations- und Innovationskraft. Nur mit dieser Hoffnung im Hintergrund können wir versuchen, Neues zu denken und alternative Welten zu entwerfen. Hoffnung ist deshalb auch kein unbedingter Optimismus. Die Hoffnung weiß nicht, was werden wird. Genau deshalb muss sie ja hoffen. Aber sie gibt nicht auf.

Die andere Form, der Zukunft zu begegnen, ist die Befürchtung. Anstelle der Hoffnung tritt die Angst. Wir rechnen dann mit dem Schlimmsten, kritisieren Hoffende als Realitätsverweigerer oder Verharmloser. Dass die Welt dem Untergang geweiht sei, gehört nicht nur zu den Dystopien der Moderne, es gibt auch in manchen Religionen die paradoxe Hoffnung auf die Apokalypse. Oft wird diese jedoch beschworen in der Hoffnung, dass drastische Warnungen und Aufrufe zur Umkehr im letzten Moment das Schlimmste noch verhindern können. In manchen Argumenten von Klimaschützern taucht diese Denkfigur wieder auf: Die Erde ist dem Hitzetod geweiht - wenn wir nichts unternehmen und weiter sündigen wie bisher. Die Überlegung geht dahin, dass Demonstrationen und spektakuläre Aktionen die Menschen zur Einsicht und zu entsprechenden Verhaltensänderungen bringen können. Doch auch dies bleibt letztlich nicht mehr und nicht weniger als eine Hoffnung.