„Führen wie im Militär: Was Führungskräfte von der Auftragstaktik lernen können“

Die Führung im Militär wird oft mit strikten Hierarchien und Befehlen assoziiert. Doch Christoph Moser räumt mit diesem Klischee auf und stellt in seinem Buch „Everyone a Leader“ die Auftragstaktik als zukunftsweisendes Führungsmodell vor. Dieses Konzept verbindet klare Zielvorgaben mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung und Flexibilität – Eigenschaften, die in der heutigen Arbeitswelt unverzichtbar sind.

Was ist Auftragstaktik?

Die Auftragstaktik basiert auf der Idee, dass Führungskräfte ihren Teams nicht nur sagen, was zu tun ist, sondern auch den Zweck oder Purpose dahinter vermitteln. Das „Wie“ bleibt den Mitarbeitenden überlassen, wodurch sie Handlungsspielräume nutzen und eigenverantwortlich Entscheidungen treffen können. Diese Philosophie fördert nicht nur die Kreativität und Motivation der Teams, sondern ermöglicht auch schnelle und effektive Reaktionen auf unvorhergesehene Herausforderungen.

Warum ist das relevant für Unternehmen?

In der modernen Arbeitswelt, die von agilen Strukturen, Homeoffice und dezentralen Teams geprägt ist, stoßen klassische hierarchische Modelle oft an ihre Grenzen. Die Auftragstaktik bietet hier eine Lösung, indem sie Stabilität durch klare Ziele und Dynamik durch flexible Umsetzung vereint. Christoph Moser zeigt anhand praxisnaher Beispiele, wie Unternehmen diese Prinzipien adaptieren können, um ihre Teams zu stärken und gleichzeitig die Unternehmensziele im Blick zu behalten.

Praxisbeispiele aus dem Buch

Moser illustriert die Umsetzung der Auftragstaktik mit zahlreichen Beispielen aus seiner militärischen und zivilen Laufbahn. So beschreibt er, wie Führungskräfte in Krisensituationen unter hohem Druck Entscheidungen treffen und dabei stets das große Ganze im Blick behalten. Diese Fähigkeit, komplexe Situationen zu analysieren und schnell zu handeln, ist auch in der Geschäftswelt von unschätzbarem Wert.

Führen durch Vertrauen und Klarheit

Ein zentraler Aspekt der Auftragstaktik ist die Vertrauenskultur. Führungskräfte müssen ihren Teams nicht nur Verantwortung übertragen, sondern auch darauf vertrauen, dass diese eigenständig die richtigen Entscheidungen treffen. Gleichzeitig sind klare Kommunikation und transparente Ziele essenziell, um Orientierung zu bieten und die Zusammenarbeit zu fördern.

Fazit: Ein Buch für die Führung von morgen

„Everyone a Leader“ ist mehr als ein Buch über Führung – es ist ein Leitfaden für eine neue Art des Leaderships, die auf Vertrauen, Eigenverantwortung und klaren Zielen basiert. Christoph Moser zeigt, wie Unternehmen die Prinzipien der Auftragstaktik nutzen können, um in einer dynamischen Welt erfolgreich zu sein.

Das Buch ist ein Muss für alle, die ihre Führungsfähigkeiten auf das nächste Level heben möchten.