Architekturbiennale: Wohnen als soziales Konzept

„Wir haben seit Jahren eine Polykrise“, kommt Michael Obrist gleich zu Beginn des Gesprächs auf den Punkt: „Neben dem Klimawandel ein Energieproblem, eine Gesellschaft, die immer älter wird, und komplette Veränderungen darin, wie wir leben und lieben. Wie Menschen sich heute kennenlernen, wann sie zusammenziehen, ob sie zusammenziehen, wie lange sie zusammenbleiben, das alles hat sich geändert. Und all das macht etwas mit Grundrissen und hat etwas mit Stadt zu tun! Neue Arbeitswelten wie neue Liebesformen brauchen auch andere Räume. Wenn man von durchdachter Architektur der Zukunft sprechen will, muss man analysieren, wer wir jetzt sind. Was haben wir für Verhaltensweisen, was für Ökonomien? Denn Städte brauchen Zeit, sich zu entwickeln.“

Obrist ist Gründungspartner von feld72 Architekten, Universitätsprofessor für Wohnbau und Entwerfen an der Technischen Universität in Wien und Teil des kuratorischen Trios, das heuer den Beitrag für den Österreich-Pavillon bei der Architekturbiennale in Venedig gestaltet.

Im Rahmen des Metathemas der Biennale „Intelligens. Natural. Artificial. Collective“ hat er gemeinsam mit Lorenzo Romito – er lehrt aktuell in Rom und als Gastprofessor an der ETH Zürich – und Sabine Pollak – sie ist Partnerin im Büro Koeb&Pollak Architektur in Wien und lehrt an der Kunstuniversität Linz – die „Agency for Better Living“ installiert, die sich auf einer Ausstellungs- wie Diskursebene mit der Frage beschäftigt, wie wir in Zukunft zusammenwohnen wollen. Dazu stellen die Expert:innen das Modell des sozialen Wohnbaus in Wien den Praktiken der Selbstorganisation der Zivilgesellschaft in Rom gegenüber.