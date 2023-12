Anouk Lamm Anouk

Es sei einfacher gewesen, eine eigene Bildsprache in der Figuration zu finden, antwortet Anouk auf die Frage, wie ihre Arbeit zu beschreiben sei. Dabei setzen sich die Werke aus figurativen und abstrakten Elementen zusammen. So ist die Serie „Lesbian Jazz“ eine Verschmelzung beider Elemente – „hier trifft die Übertragung von Jazz in abstrakte Malerei mit dem Konkreten des Körpers.“



„Post/Pre“ – die erste rein abstrakte Serie – ist durch einen „Schein- und Nebelkreis“ entstanden; „eine Art Portal in meine abstrakte Bildwelt.“

In der Arbeit mit verschiedenen Medien, entstehe die Chance eines Dialogs. So würde beispielsweise die Skulptur in Kommunikation mit dem Gemälde treten. Dabei sei die Wahl des Mediums nicht relevant für die Botschaft, die die Künstler:in vermitteln möchte.

Die Vielschichtigkeit des Œuvres spiegelt eine Welt wider, die zugleich vertraut und rätselhaft ist.