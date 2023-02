Der wachsende Absatz von Elektrofahrzeugen in Europa erhöht den Bedarf an zuverlässiger und weitreichender, öffentlicher Ladeinfrastruktur. Hyundai unterstützt die fortschreitende E-Mobilität durch Partnerschaften mit wichtigen Akteuren im europäischen E-Ladenetz, darunter Digital Charging Solutions und IONITY. Heute bietet der „Charge myHyundai“ Ladeservice mehr als 460.000 Ladepunkte in 30 europäischen Märkten. Mit der 800V Ladetechnologie und der anstehenden Plug & Charge Lösung gestaltet Hyundai den Ladevorgang noch bequemer.

In Kooperation mit Hyundai

Hyundai ist nicht nur ein Automobilhersteller, sondern geht in seinem zukünftigen Engagement für Mobilität noch einen Schritt weiter, indem die Entwicklung der Ladeinfrastruktur vorangetrieben wird. Das Unternehmen ist mit verschiedenen Unternehmen Partnerschaften eingegangen, um das europäische Ladeinfrastrukturnetz weiter auszubauen - nicht nur für Hyundai Kunden, sondern für alle Fahrer von E-Fahrzeugen.

Durch die eingegangenen Partnerschaften, die auf universeller Mobilität aufbauen, eine emissionsfreie Gesellschaft unterstützen und eine nachhaltige Zukunft gestalten sollen, setzt Hyundai ihre Markenvision "Progress for Humanity" um. Derzeit sind mehr als 80 Prozent der in Europa zugelassenen Hyundai Modelle mit einem elektrifizierten Antriebsstrang ausgestattet. Das Unternehmen plant, ab 2025 seine gesamte Produktpalette in Europa zu elektrifizieren und bis 2035 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge in Europa anzubieten.

Steigender Absatz von Elektrofahrzeugen in Europa

Da die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen in ganz Europa weiter steigen, verfolgt Hyundai einen proaktiven Ansatz, um sicherzustellen, dass künftige Besitzer von Elektrofahrzeugen, wo auch immer, ein zuverlässiges Ladenetz zur Verfügung haben.

Aufgrund des erheblichen Paradigmenwechsels beim Autokauf in Europa ist Hyundai sicher, dass der Anteil an den Verkäufen von emissionsfreien Fahrzeugen (ZEV) in den kommenden Jahren weiter steigen wird. Im Jahr 2022 sind 16 Prozent des Gesamtabsatzes auf emissionsfreie Fahrzeuge entfallen.

Flexibilität als Triebfeder

Verbraucherfreundlichkeit ist ein wichtiger Kundenvorteil, der den Absatz von E-Fahrzeugen fördert. E-Autos sind nicht nur umweltfreundlicher, sondern bieten ihren Besitzern auch mehr Flexibilität als ICEs. So können E-Auto-Besitzer beispielsweise über Nacht zu Hause oder an einer Ladestation in ihrer Nähe aufladen. Die Ladeinfrastruktur für Elektroautos in Europa entlang der Autobahnen muss allerdings noch ausgebaut werden. Dies gilt vor allem für die Besitzer von E-Fahrzeugen, die auf Langstrecken unterwegs sind oder keine Möglichkeit haben, bequem zu Hause laden zu können.

Die Ladetechnologie entwickelt sich ständig weiter, um mehr Komfort zu bieten. Deshalb müssen ältere Ladestationen für Elektrofahrzeuge eine hohe Ladeleistung ermöglichen. Der IONIQ 5 und der IONIQ 6 zum Beispiel bieten beide eine 800V Ladetechnologie. Da beide Modelle unter idealen Bedingungen in 18 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufgeladen werden können, verbringen die Besitzer weniger Zeit mit dem Laden und mehr Zeit auf der Straße. Außerdem müssen sich die Besitzer eines Elektroautos während des Ladevorgangs nicht um ihr Fahrzeug kümmern.

Durch die Einführung von Plug&Charge für den IONIQ 6 in der der zweiten Jahreshälfte 2023 wird das Aufladen noch bequemer und sicherer werden. Plug & Charge ist ein Service von Drittanbietern, der nur an Ladestationen genutzt werden kann, die "Plug & Charge ready" sind, wie z. B. IONITY. Da weder eine Smartphone noch eine Ladekarte erforderlich sind, muss lediglich das Fahrzeug angeschlossen werden. Die Authentifizierung zur Einleitung eines Ladevorgangs erfolgt direkt zwischen dem Fahrzeug und der öffentlichen Ladestation, was Zeit und Mühe spart.

Mit Charge myHyundai ein benutzerfreundliches Ladeerlebnis bieten

Charge myHyundai ist sehr kundenorientiert, da es den gesamten Ladevorgang modernisiert. Die bequeme Lösung bietet allen Hyundai-EV-Kunden Zugang zu einem der umfangreichsten öffentlichen Ladenetzwerke in Europa mit mehr als 460.000 öffentlichen Ladestationen in 30 Ländern. Fahrer von Hyundai E-Fahrzeugen profitieren außerdem von verschiedenen Tarifen für unterschiedliche Fahrbedürfnisse, einem einfachen Zugang mit einer einzigen RFID-Karte oder über die App, sowie einer monatlichen Rechnung für alle Ladevorgänge.

eMobility Excellence, ein Marktvergleich verschiedener in Deutschland verfügbarer Ladedienste, hat in seinem Charging App Comparison Report 2022 „Charge myHyundai“ auf den zweiten Platz gesetzt. Verglichen wurden insgesamt sechs OEM-Smartphone-Anwendungen, die den Kunden beim Ladevorgang unterstützen. Das Ranking basierte auf fünf Kategorien: Verfügbarkeit von Stationsinformationen, Vorauswahl und Filterung von Ladestationen, Funktionsumfang der App, Anzeige der Stationsverfügbarkeit und Feedback-Möglichkeit für den Nutzer.

Neben einer einfachen Suchfunktion für Ladepunkte können die Nutzer der App von einer Navigationsfunktion profitieren, Filteroptionen anwenden - wie Steckertyp, Ladegeschwindigkeit und Zugangsart - und von Echtzeit-Updates zu Ladegebühren und Verfügbarkeit profitieren.

Mehrere Dienste unterstützen den kontinuierlichen Ausbau eines stabilen Ladeinfrastrukturnetzes in Europa, und die Ladeinfrastruktur wird sich weiter verbessern. Die ständig wachsende Zahl von Ladepunkten in Europa mindert die Reichweitenangst, während leistungsstarke Ladegeräte kurze Ladezeiten gewährleisten. Darüber hinaus garantiert der Zugang zu vollständig erneuerbarer Energie, dass das Fahren mit einem Elektroauto absolut nachhaltig ist.

Erschließung von grüner Energie mit digitalen Ladelösungen

Hyundai hat sich zum Ziel gesetzt, seine Produkte und Aktivitäten in Europa bis 2035 CO2 neutral zu gestalten, und möchte seinen E-Fahrzeug-Kunden saubere Energie zur Verfügung stellen. Dank des E-Mobilitätsdienstleisters Digital Charging Solutions GmbH (DCS) hat Hyundai grüne Energie in „Charge myHyundai“ integriert und ist damit einer der ersten OEMs, die umweltfreundliches öffentliches Laden anbieten.

DCS stellt sicher, dass für jeden Ladevorgang, der über seinen europaweiten öffentlichen Ladedienst durchgeführt wird, die entsprechende Energiemenge als grüne Energie in das Stromnetz zurückgespeist wird.

Ausweitung des Hochleistungsladens mit IONITY

Im Jahr 2020 trat die Hyundai Motor Group IONITY als strategischer Partner und Aktionär bei. Mit diesem Joint Venture treibt der Konzern den Ausbau des Hochleistungs-Ladenetzes entlang der europäischen Autobahnen mit derzeit mehr als 2.000 Ladepunkten voran. Auf diese Weise haben Kunden von Elektrofahrzeugen Zugang zu Europas führendem Hochleistungs-Ladenetz für emissionsfreies und CO2-neutrales Reisen.

Elektroautos werden erst dann eine vollständig grüne Option sein, wenn der Strom, mit dem sie betrieben werden, zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien stammt. Wenn sie jedoch weiterhin hauptsächlich mit Strom aus fossilen Brennstoffen betrieben werden, während ihre Zahl weiter steigt, kann dies zu mehr Treibhausgasemissionen führen oder die Lebensdauer der fossilen Brennstoffe verlängern. Deshalb wählt IONITY nur Anbieter aus, die Strom ausschließlich aus Wind, Wasser, Sonne und Biomasse erzeugen.

Darüber hinaus können Kunden mit dem „Charge myHyundai“ Service mit nur einer App und einer einzigen Karte spezielle IONITY-Tarifpakete nutzen, mit denen sie an IONITY-Ladepunkten zu reduzierten Gebühren laden können.

Verbesserung der EV-Ladestationen mit „&Charge“

Die Zusammenarbeit mit der europäischen Engagement- und Serviceplattform für Elektromobilität &Charge zielt darauf ab, eine gut funktionierende und zuverlässige öffentliche Ladeinfrastruktur zu gewährleisten, indem die Qualität der Ladestationen in elf europäischen Märkten verbessert wird. Die Nutzer der &Charge-App in Österreich, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Schweden, der Schweiz und Großbritannien teilen Echtzeit-Feedback zu einzelnen Ladestationen und ihren Ladeerfahrungen. Die dadurch gesammelten Daten können den Betreibern von Ladestationen dabei helfen, etwaige Fehler zu erkennen und den Service an ihren eigenen Ladestationen noch schneller zu verbessern.

Über Digital Charging Solutions GmbH

Digital Charging Solutions entwickelt Ladelösungen für Automobilhersteller und Flottenbetreiber und ist damit einer der weltweit wichtigsten Treiber für den Übergang zur Elektromobilität. Die Full-Service-White-Label-Lösungen von DCS ermöglichen OEMs und Flottenbetreibern die Umsetzung ihrer Elektromobilitätsstrategien, denn mit integrierten digitalen Lösungen macht das Unternehmen das Laden an Ladestationen einfach, sicher und komfortabel. Dabei verfügt die Digital Charging Solutions GmbH mit mehr als 460.000 Ladepunkten in 31 Märkten weltweit, sowie länderübergreifendem Laden über das am schnellsten wachsende Ladenetz in Europa.

Über IONITY

IONITY baut und betreibt ein Hochleistungs-Ladenetz entlang der europäischen Autobahnen mit modernster Technologie und einer Ladeleistung von bis zu 350 kW. Autofahrer profitieren von maximalen Ladegeschwindigkeiten und einem zuverlässigen Netz in 24 Ländern. IONITY bezieht zu 100 Prozent erneuerbare Energie für emissionsfreies und klimaneutrales Fahren.

Über „&Charge“

&Charge ist eine führende Plattform, die intelligente Nutzeransprache mit Mehrwertdiensten rund um das Aufladen von Elektrofahrzeugen kombiniert. Das Technologieunternehmen hat einzigartige Plug-and-Play-Mehrwertdienste (Software as a Service) für das globale Ökosystem der Elektromobilität entwickelt, die sich an B2B-Kunden richten und jedem Elektroautofahrer eine Endkunden-App bieten, die das Aufladen günstiger, zuverlässiger und attraktiver macht.

&Charge legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und ist seit seiner Gründung im Jahr 2019 ein klimaneutrales Unternehmen. Das Unternehmen vermeidet, reduziert und kompensiert die CO2-Emissionen, die nicht nur durch seine eigene Geschäftstätigkeit, sondern auch durch seine Nutzer entstehen.