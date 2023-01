Der Merkur Future Health Talk

In Kooperation mit der Merkur Versicherung

Gesund sein, gesund bleiben – die Ziele in puncto Gesundheit scheinen klar definiert. Doch was braucht es, um diese auch zu erreichen? Innovative, digitale Lösungen, die vor allem eines erfordern: interdisziplinäre Zusammenarbeit, die den Menschen samt all seiner individuellen Bedürfnisse in den Fokus rückt und über den Tellerrand hinaus blickt. In Richtung Gesundheit von morgen. Wie diese Zusammenarbeit im Detail aussieht? Darüber sprechen Expertinnen und Experten im ersten „Future Health Talk“.