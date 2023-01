Haben Computerspiele einen Mehrwert?

„Schau nicht so viel ins Kastal, sonst werden deine Augen viereckig!“ ist ein Satz, den schon viele während dem Erwachsen werden gehört haben. Aber schadet Computerspielen wirklich der Gesundheit? Sind Computerspiele nicht nur für Nerds? Nein, denn auch so abwegig es klingt, so genannte „Serious Games“ und „Health Games“ beschäftigen sich nicht nur mit ernsteren Themen, bringen Unterhaltung, sondern fördern auch Fitness sowie physische und mentale Gesundheit.