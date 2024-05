Die Eröffnung der Insolvenz rund um die René Benko Privatstiftung endete für die Gläubiger mit einer Enttäuschung. Etwas über zwanzig Gläubiger hatten in den vergangenen Wochen Ansprüche in Höhe von knapp 2,3 Milliarden Euro bei Gericht angemeldet, Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Dr. Matzunski hält davon aber aktuell lediglich 49,5 Millionen Euro für berechtigt.

Für Klaus Schaller, Leiter des KSV1870 in Tirol, ist es aufgrund der Erfahrungen in den bisherigen Insolvenzen von SIGNA-Gesellschaften bzw. des Herrn René Benko nicht überraschend, dass der Insolvenzverwalter auch in diesem Verfahren nur einen Bruchteil der bei Gericht angemeldeten Forderungen anerkennt.

So wurden vom Insolvenzverwalter etwa sämtliche von Gesellschaften der SIGNA-Gruppe angemeldeten Forderungen (sogenannte intercompany-Ansprüche) bestritten. Auch die Forderungen ausländischer Investitionsgesellschaften, die Gesellschaften der SIGNA-Gruppe Geld zur Verfügung gestellt haben, wurden grosso Modo bestritten.

Inwieweit hier die Familie Benko Privatstiftung Haftungen aufgrund von Vorteilen aus Darlehensgewährungen treffen bzw. allenfalls direkte Mitverpflichtungen eingegangen wurden, ist zum Teil bereits Gegenstand von mehreren in der Schweiz von ausländischen Investoren angestrengten Schiedsverfahren.