Arbeitslos mit Wiedereinstellungsgarantie: Die Arbeiterkammer will Firmen stärker an den Kosten beteiligen.

Das "Zwischenparken" von Beschäftigten beim AMS hat in vielen Saisonbetrieben System. Einer neuen WIFO-Studie zufolge entstehen dadurch jährlich Kosten von rund 430 Millionen Euro. Die AK fordert nun, dass Unternehmen in Form einer erfahrungsbasierten Arbeitslosenversicherung stärker an den Kosten beteiligt werden.

Das vorübergehende Beenden von Beschäftigungsverhältnissen mit anschließender Wiedereinstellung beim selben Arbeitgeber ist seit Jahrzehnten in Österreich gängige Praxis. Vor allem in Saisonbetrieben oder in Branchen mit großen saisonalen Schwankungen. Wenn Arbeitnehmer nicht mehr benötigt werden, werden sie abgemeldet und "stempeln" geschickt, also beim AMS "zwischengeparkt" - so die gängige Bezeichnung

Aus der Sicht der Betriebe, die vielfach in der Baubranche, im Tourismusgeschäft, in der Gastronomie oder in der Arbeitskräfteüberlassung tätig sind, ist dieser Schritt verständlich. So kann der Personalbestand an saisonbedingte und sonstige Auslastungsschwankungen angepasst werden und in der Zeit, in der es weniger Geschäft gibt, die Personalkosten reduziert.

Das „Parken“ von Beschäftigten beim AMS wird aber, wie eine neue im Auftrag der Arbeiterkammer erstellte WIFO-Studie zeigt, in allen Wirtschaftsbereichen praktiziert: Auch in den Bereichen „Verkehr und Lagerei“, „Kunst, Unterhaltung und Erholung“, „Grundstücks- und Wohnungswesen“, sowie „Wasser-, Abwasser- und Abfallentsorgung“ werden relativ häufig Beschäftigungsverhältnisse beendet und nach kurzer Arbeitslosigkeit mit denselben Arbeitskräfte wieder begründet. „Mit dieser Strategie wälzen die Firmen die Kosten von Auftragsschwankungen auf die Allgemeinheit ab. Außerdem sind die betroffenen Beschäftigten mit ständiger ökonomischer Unsicherheit und mit Zukunftsängsten konfrontiert, werden aus dem betrieblichen Alltag gerissen und haben längerfristig schlechtere Erwerbs- und Einkommenschancen“, kritisiert AK-Präsident Johann Kalliauer.

Die Fakten aus dieser Studie: Dem Staat entstanden dadurch im Vorjahr Kosten in der Höhe von 432 Millionen Euro, wobei darin die vom AMS zu zahlenden Sozialversicherungsbeiträge während der Arbeitslosigkeit noch nicht berücksichtigt sind.

Betriebe verursachten durch diese Personalpolitik einen Prozentpunkt der Arbeitslosenquote oder ein Achtel der Gesamtarbeitslosigkeit.

Fast 14 Prozent (rund 270.000) aller neu begründeten Beschäftigungsaufnahmen in Österreich im Jahr 2017 (rund 1,96 Millionen) entfielen auf Wiedereinstellung nach Abmeldung beim gleichen Arbeitgeber.

Auch wenn sich die Praxis des gezielten "Zwischenparkens" wohl kaum aus der Welt schaffen lässt weisen die Studienautoren auf die Möglichkeit eines „Experience Ratings“ - einer erfahrungsbasierten Arbeitsalosenversicherung hin. Dabei könnte die Beitragslast der Betriebe für das Arbeitslosenversicherungssystem dem Risiko entsprechender gestaltet werden und Saisonarbeitslosigkeit verringert werden.

Konkret bedeutet das etwa: Die Finanzierungsbeiträge der Arbeitgeber würden damit von ihrem Kündigungsverhalten abhängen und Betriebe im Sinne des Verursacherprinzips stärker selbst für die von ihnen mitverursachten Kosten aufkommen. Diejenigen Betriebe, die wenig Kosten verursachen, könnten im Gegenzug entlastet werden.

Derartige Systeme gibt es bereits, etwa in den USA, und die Erfahrungen daraus zeigen laut WIFO, dass damit sowohl die Arbeitslosigkeit als auch die damit einhergehenden Sozialversicherungsausgaben reduziert werden könnten. Aktuell fehlen jedoch in Österreich solche Anreizsysteme, weil der Arbeitslosenversicherungsbeitrag für alle Betriebe mit drei Prozent des Bruttolohns gleich ist. Das Kündigungsverhalten schlägt sich somit nicht in ihren Kosten nieder. Eine Vorschlag um der Arbeiterkammer wäre, dass das Arbeitslosengeld im ersten Monat der Arbeitslosigkeit von den Unternehmen getragen werden müsse (Ein-Monats-Experience-Rating).

Das Institut für Höhere Studien (IHS) hat bereits im Jahr 2000 eine seinerzeit vom Wirtschaftsministerium unter Johannes Farnleitner in Auftrag gegebene Studie erstellt, die zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen ist. Für die Mehrheit der Unternehmen, schloss das IHS wäre eine derartige Regelung günstig, weil das Gesamtausmaß der Arbeitslosigkeit von einer eingeschränkten Anzahl von Unternehmen hervorgerufen werde und sich erhöhte Beitragssätze auf eine geringe Zahl von Unternehmen konzentrieren würden. Für die überwiegende Anzahl der Unternehmen würden sich durch das Experience Rating dagegen die Beitragssätze verringern. "Rund drei Viertel der Beschäftigten waren in Betrieben tätig, die aufgrund einer erfahrungsbasierten Finanzierung der Arbeitslosenversicherung geringere Beiträge geleistet hätten", heißt es in der IHS-Publikation zu der Untersuchung.