Am 24. Oktober fällt der Startschuss für eine neue Event-Serie: ZTALK richtet sich an zukunftsorientierte ManagerInnen mit Mut zur Innovation.

Sie sind immer auf der Suche nach frischen Ideen und innovativen Impulsen für Ihr Unternehmen? Dann ist der erste ZTALK ein Pflichttermin: Die neue Eventserie für Diskussion und Debatte in der heutigen Unternehmens- und Arbeitswelt richtet sich an ManagerInnen, die statt dem sturen Festhalten an längst überholten Geschäftsmodellen lieber auf innovative Strategien, Konzepte und Technologien setzen und der Konkurrenz so stets einen Schritt voraus sind.

Das Highlight: Ein Kunde von Otto Bock, der Prothesenträger ist, wird aus erster Hand darüber berichten, warum User Experience in der Entwicklung von Services und Produkten gelebt werden muss.

Sie möchten in Sachen User und Customer Experience am Puls der Zeit bleiben und neue Ansätze mit führenden ExpertInnen diskutieren? Dann melden Sie sich jetzt an: ZTALK #1 findet am Donnerstag, den 24. Oktober 2019 im Zühlke Office im Rivergate beim Handelskai statt.