Voraussichtlich im Februar wird der deutsche Ökonom Lars Feld die Leitung des Wirtschaftsforschungsinstituts IHS übernehmen; nur wenige Monate nach dem Wechsel von Gabriel Felbermayr an die Spitze des Wifo im Oktober. In Österreich traten die neuen Chefs der beiden Institute mit dem größten Einfluss auf die heimische Wirtschaftspolitik jetzt erstmals gemeinsam auf - und zwar bei der jüngsten Ausgabe des 2020 ins Leben gerufenen WKO-trend-Talks. Der widmete sich diesmal der Frage, wie die Wirtschaft zu Beginn des dritten Coronajahres trotz der zahlreich existierenden Unsicherheitsfaktoren auf Kurs gehalten werden kann.

"Vieles deutet darauf hin, dass wir jetzt in die Endphase der Pandemie gehen. Ich erwarte mir von der Spitzenpolitik, die so gerne zum Hammer gegriffen hat, dass sie so schnell wie möglich den Badeschluss ausruft und wieder Freiheiten zurückgibt. Zu langes Zaudern und Zuwarten würde uns im internationalen Wettbewerb sehr schaden!" So lautete die programmatische Ansage von Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer, der mit Feld und Felbermayr auf dem Podium saß.

GEWITTERWOLKEN.

Weitere Themen neben dem Pandemie-Management: die hohe Inflation, der immer gravierendere Arbeitskräftemangel, grüne Transformation, Überregulierung und die geopolitischen Krisen.



Man wird sich nicht darauf verlassen können, dass in der Weltwirtschaft die Dinge automatisch gut laufen.



Gabriel Felbermayr, WIFO

Letztere betrachtet Felbermayr mit einiger Sorge: "Die Risiken aufgrund der Pandemie werden vorübergehen. Was leider Gottes bleibt, ist international ein großer Vertrauensverlust. Wir haben in der Krise viel Zuwachs beim Protektionismus gesehen. Aktuell ist die Lage auf den Weltmärkten für unsere Exportindustrie zwar relativ gut, aber die Gewitterwolken sind schon sichtbar. Die Auseinandersetzung mit China ist nicht einfacher geworden. Und wir haben aktuell große Probleme mit Russland - das wäre für uns in Mitteleuropa ein naher Markt mit enormem Potenzial. Aber es sieht so nicht aus, als ob es in naher Zukunft ausgeschöpft werden könnte." Das gelte auch für die Ukraine, Weißrussland und die Türkei. In den USA habe es Präsident Joe Biden nicht geschafft, die zerrissene Gesellschaft auch nur annähernd zu versöhnen.

"Es wird generell eher schwieriger. Man wird sich nicht darauf verlassen können, dass in der Weltwirtschaft die Dinge automatisch gut laufen. Die Produktion kommt nicht nach, weil halt bestimmte Teile nicht geliefert werden", spricht der Wifo-Chef auch die noch lange nicht gelösten Lieferkettenprobleme an.

PREISEXPLOSION.

Diese sind gleichzeitig einer der Inflationstreiber, wie Lars Feld betont: "Ich befürchte, dass wir im laufenden und voraussichtlich auch im nächsten Jahr noch ordentlich damit zu kämpfen haben werden." Die Angebotsseite sei wegen der Covid-Restriktionen weiterhin gestört. Zudem trägt die lockere Geldpolitik der EZB zur hohen Inflation bei. Feld: "Die stark gestiegene Geldmenge ist in den Jahren nach der Finanzkrise kaum in der Breite angekommen. Nun ist das anders: Die Liquidität fließt etwa über Hilfsmaßnahmen oder Konjunkturprogramme rascher in die Wirtschaft, sodass auch die staatliche Seite recht stark preistreibend wirkt."



Einlagezins anheben und Druck aus der Inflationsentwicklung herausnehmen.



Lars Feld, IHS

Das Dilemma der EZB ist bekannt. Mit Zinserhöhungen als Gegenmaßnahme würde sie Länder mit hohen Schulden vor allem in Südeuropa in Bedrängnis bringen. Für Staaten mit hohen Preisanstiegen wie Österreich würde sich Gabriel Felbermayr "selbstverständlich sofort einen Ausstieg aus der Niedrigzinspolitik wünschen. Zumindest sollte die EZB aber beginnen, einen klaren Pfad auszuweisen. Es ist sicherlich keine gute Idee, kommunikativ so zu tun, als ob die Inflation eine Erfindung oder ein sehr kurzfristiges Phänomen wäre. Wir haben viele Gründe, warum höhere Zinsen und eine restriktivere Geldpolitik förderlich wären."

LARS FELD, DESIGNIERTER IHS-BOSS: "Werden über das gesetzliche Pensionsalter und Zumutbarkeiten für Arbeitslose reden müssen." © WKO/Dragan Tatic

Als Beispiel nennt der Ökonom den laxen Umgang der Staaten mit ihren Budgets, weil das Geld nichts kostet: "Dass dieses Wachstum des Staatssektors die Privatwirtschaft einschnürt und deren Dynamik bremst, bereitet mir Kopfzerbrechen. Darum plädiere ich, dass man in Frankfurt das Inflationsgeschehen etwas ernster nimmt und vielleicht bei den Zinsen beginnt, bevor Anleihenkaufprogramme rückabgewickelt werden." Eine Forderung, die Kollege Lars Feld unterstützt: "Relativ am Anfang sollte die Anhebung des negativen Einlagezinses zumindest auf null Prozent stehen. Dann wäre schon mal ein bisschen Druck bei der Inflationsentwicklung rausgenommen."

Und Harald Mahrer ergänzt: "Null Zinsen bei hoher Inflation drängt viele Leute dazu, ihr Geld schnell ausgeben, bevor es noch weniger Wert wird. Der Effekt: Die Preise steigen noch schneller."

"GREENFLATION"?

Einig sind sich Experten und Wirtschaftskammerpräsident, dass auch die Transformation der Energiesysteme in Richtung Reduzierung des CO2-Ausstoßes, die weltweit vielerorts angeschoben wird, für den Preisdruck mitverantwortlich ist - eine Tatsache, die den Begriff "Greenflation" hervorgebracht hat. "Unternehmen mit einer sehr energieintensiven Produktion befinden sich natürlich heute in einer exorbitant anderen Situation als vor ein, zwei Jahren", schildert Harald Mahrer die Nöte zahlreicher Industriebetriebe und sieht "eine gewisse Logik hinter der Diskussion über die EU-Taxonomie", in der Gas- und Atomkraftwerke als "grün" eingestuft werden sollen. "Wir können die nicht von einem Tag auf den anderen aus unserem Energiemix rausschneiden. Siehe das Beispiel unseres Nachbarn Tschechien, der uns ja erfreulicherweise mit Stromimporten unter die Arme greift. Man vergisst aber in Österreich gerne, dass der Energiemix dort ein bisschen anders aussieht als bei uns, nämlich mit einer ordentlichen Portion Atom, Gas und Kohle -und mit nur zehn Prozent Erneuerbaren."

Der künftige IHS-Chef Feld, ein bekennender Wirtschaftsliberaler, spricht sich trotz allem dagegen aus, in der Klimapolitik einen Gang zurückzuschalten: "Mir ist bewusst, dass die Inflation natürlich auch von der CO2-Bepreisung getrieben ist. Aber es soll ja so sein, dass Produktionen, die schmutziger sind, eben mit höheren Kosten konfrontiert sind, damit sie eher reduziert werden." Der Druck, rasch auf modernere Technologien umzusteigen, sporne die Innovationskraft an.

HARALD MAHRER WKO-PRÄSIDENT: "Politik muss rasch Freiheiten zurückgeben. Zaudern schadet unserer Wirtschaft enorm." © WKO/Dragan Tatic

Wifo-Kollege Felbermayr lehnt Kompromisse beim CO2-Preis ebenfalls ab. Zugleich bezeichnet er die Sichtweise, die quer durch Europa an Zuspruch gewinnt, nämlich dass sich die Staaten noch höher verschulden müssen, um die grüne Transformation stemmen zu können, als Trugschluss: "Es ist nicht so sehr das Geld, das knapp ist, sondern die Arbeitskräfte oder der Boden, auf dem die ganzen Windräder stehen sollen." Der Experte sieht im Gegenteil den Zeitpunkt gekommen, "die Budgetdisziplin wieder stärker in den Blick zu nehmen. Wir können nicht jedes Jahr Defizite in Höhe von vier, fünf Prozent des BIP akkumulieren. Das wirkt inflationstreibend und zwingt die EZB in eine Politik, die wir als Sparer und als Investoren nicht wollen."

ARBEITSKRÄFTE FEHLEN.

Schlagworte wie "the big quit" in den USA (das große Kündigen) oder die Klagen von Gastronomen und Hoteliers über zu wenig Personal sind momentan allgegenwärtig. Dennoch überrascht, dass unter den mannigfaltigen ökonomischen Risikofaktoren sowohl Wirtschaftsforscher als auch Unternehmervertreter die unzureichende Verfügbarkeit von Arbeitskräften als die größte Bedrohung sehen. Mahrer: "Längerfristig ist die demografische Entwicklung für die österreichische Wirtschaft mit Sicherheit das massivste Problem. Wenn man es verschleppt, wäre das eine Erholungsbremse für bestimmte Branchen und eine Wachstumsbremse für andere. Der Fachkräftemangel ist in der Zwischenzeit zu einem Arbeitskräftemangel an allen Ecken und Enden ausgeartet. Wir müssen uns mit deutlich gestiegenen Kosten am Arbeitsmarkt auseinandersetzen."



Die demografische Entwicklung ist für die österreichische Wirtschaft mit Sicherheit das massivste Problem.



Harald Mahrer, WKO

Felbermayr mahnt eine Reform der Arbeitsmarktinstitutionen ein, "die in einer Zeit der Massenarbeitslosigkeit aufgesetzt wurden. Eine Phase wie jetzt hatten wir noch nie, die Arbeitskräfte sind immer mehr geworden. Es wird also eine Diskussion über Zuverdienstgrenzen geben müssen und Ideen, wie wir die immer noch viel zu niedrige Erwerbsquote von Frauen erhöhen können. Ob das politisch Spaß macht oder nicht, man wird auch über das Pensionsantrittsalter reden müssen. Die Menschen leben ja Gott sei Dank länger. Und: Wir werden es uns bei knapper werdenden personellen Ressourcen nicht mehr leisten können, ein recht mittelmäßiges Bildungssystem zu haben. Da muss man ganz radikal und dramatisch innovativ sein."

Genauso unmissverständlich argumentiert Universitätsprofessor Feld: "Ohne eine Verschiebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters als Benchmark, um auch den effektiven Pensionsantritt nach oben zu schieben, wird man nicht auskommen." Weil dem akuten Personalbedarf auf der anderen Seite strukturelle Arbeitslosigkeit gegenübersteht, werde man "außerdem nicht um zusätzliche Elemente des Forderns herumkommen. Konkret heißt das, dass sich die Zumutbarkeitskriterien ändern müssen. Unsere Erfahrungen in Deutschland zeigen, dass es mit Qualifizierungsmaßnahmen alleine nicht funktioniert."

UMDENKEN BEI MIGRATION.

Abseits der Demografie hat die Einschränkung der Bewegungsfreiheiten wegen Covid die Arbeitsmärkte noch dazu ein Stück weit renationalisiert. "Die geringere Mobilität in Europa schadet uns gerade massiv", beklagt Harald Mahrer, der sich in Richtung seiner Partei, der ÖVP, ein Umdenken in der Migrationspolitik wünscht: "Wenn nicht, verzichten wir auf zukünftiges Wirtschaftswachstum und Produktivität. Leute aus den Umfeldmärkten - inklusive Osteuropa - zu bekommen, ist jetzt viel schwieriger als früher, weil alle dasselbe Problem haben wie wir."

GABRIEL FELBERMAYR WIFO-CHEF: "Ich halte den Zeitpunkt für gekommen, Budgetdisziplin wieder stärker in den Blick zu nehmen." © WKO/Dragan Tatic

Die WKO hat das Thema für 2022 ganz oben auf die Prioritätenliste gesetzt und will sich verstärkt auch in weiter entfernten Ländern umsehen. "Politik könnte sagen, man möchte Menschen mit einem mehrheitlich christlichen Background holen, weil die sich bei der Integration leichter tun. Ich denke da zum Beispiel an die Philippinen. Die Grundidee war ja, die Rot-Weiß-Rot-Card eben nicht nur für Spezialisten zu machen, sie ist nur leider ein bisschen dazu verkommen. Aber uns fehlen die Schlosser, Elektrotechniker, die Schweißer und Lkw-Fahrer, uns fehlen Köche und Kellner im Dienstleistungsbereich."

Bürokratische Hemmnisse für mehr Mobilität zwischen den EU-Staaten ortet Gabriel Felbermayr: "Ich war noch Student, als wir darüber diskutierten, dass es so etwas geben muss wie ein transferierbares Sozialversicherungskonto. Und wir haben das noch immer nicht. Solche Reformen werden komplett ausgeblendet."

HEMMENDE REGELN.

Mangelnder politischer Wille zu einfacheren, klaren Regeln in vielen politischen Materien ist auch für Lars Feld ein Umstand, den er ganz generell für Probleme verantwortlich macht: "Bürokratie entsteht aus den immer komplizierteren Gesetzen. Die Zunahme der Regulierungen in den letzten Jahren hat stark dafür gesorgt, dass Investitionen in unseren Volkswirtschaften eingeschränkt worden sind. Wenn etwa bei der ökologischen Transformation die Regeln des Naturschutzes dem Klimaschutz entgegenstehen und die Politik keine Entscheidung trifft, dann unterbleibt die Investition, dann passiert nichts." Weil Verfahren ewig dauern.

Harald Mahrer kritisiert in einem ganz anderen Zusammenhang, wie die heimische Politik mit einander widersprechenden Regeln umgegangen ist: "Man hat im Pandemie-Management gesagt, dass wir nicht in den Datenschutz und das Recht auf Privatsphäre eingreifen dürfen - um den Preis, dass jede Menge andere Grundrechte mit Füßen getreten werden mussten. Das ist eine Debatte, die man sicher noch aufarbeiten muss. Die Politik muss jetzt sehr bald wieder von ihrer Fessel- und Zwangsstrategie Abstand nehmen, denn die ist Gift für Freiheit, für Bewegungsspielraum, für Dynamik und positive Energie. Für alles, was die Wirtschaft, unsere Gesellschaft und die ganze westliche Welt intensiv braucht."

Der Artikel ist der trend. PREMIUM Ausgabe vom 28. Jänner 2022 entnommen.