Der Wiener Markus ist Braun eine ganz große Nummer - und weltweit einflussreich: Unter Brauns Führung hat sich das deutsche Payment-Unternehmen Wirecard zu einem Star seiner Branche entwickelt, der an der Börse schon mehr wert ist als die Deutsche Bank.

Es sagt viel über Markus Braun, dass er auch den zweiten, fragmentarischen Band von Robert Musils mehr als 2.000 Seiten starkem Jahrhundertroman "Mann ohne Eigenschaften" zu Ende gelesen hat. Durchhalten, wenn andere längst das Handtuch werfen, selbst in verstreuten Bruchstücken noch den großen Entwurf erkennen, das Was-wäre-wenn analysieren - diese Eigenschaften haben den 49-jährigen Informatikexperten aus Wien-Hietzing zum Milliardär gemacht. Zumindest auf dem Papier.

Brauns Sieben-Prozent-Anteil an den Payment-Solutions-Unternehmen Wirecard, den er über seine "MB Beteiligungsgesellschaft" hält, ist bei der aktuellen Marktkapitalisierung von 21,77 Milliarden Euro bereits über 1,5 Milliarden Euro wert. Als der vormalige KPMG-Berater Wirecard, eine auf digitales Bezahlen spezialisierte Firma, 2002 als CEO übernahm, hatte sie gerade einmal 30 Mitarbeiter. Mittlerweile zählt das im deutschen TecDAX gelistete Unternehmen - und das auf den Sprung in den Dax ist - über 5.000 Beschäftigte und ist fast 22 Milliarden Euro wert - mehr als die Deutsche Bank.

Mitte August 2018 liegt der Kurs der Wirecard-Aktie (ISIN DE0007472060) bei 180 Euro. Im laufenden Jahr hat er damit bereits um über 90 Prozent (91,20 %) zugelegt, und gegenüber August 2017 beträgt der Kursgewinn stolze 158 Prozent und auch im Jahr davor hatte sich der Wert des Papieres bereits verdoppelt.(siehe Chart). In Deutschland wird Braun mittlerweile bereits als "Mr. Fintech" tituliert. Seine Gage betrug zuletzt (im Jahr 2017) stolze 2,3 Millionen Euro und dürfte 2018 angesichts des enormen Kursgewinns an der Börse und der außerordentlich guten Performance des Unternehmens deutlich darüber liegen.

Hidden Giant

Die Wirecard AG, deren Hauptsitz in einem Industriepark in Aschheim bei München liegt, könnte einer der raren Digitalkonzerne Europas werden, die in ihrer Branche global den Ton angeben. Die Firma matcht sich mit Unternehmen wie Worldpay oder Global Payments - Anbieter, die für den Kunden kaum sichtbar sind und dennoch im weltweiten E-Commerce-Boom mitwachsen, weil sie im Hintergrund Bezahltechnologien und Abwicklung koordinieren. Und somit von der allgegenwärtigen Digitalisierung profitieren. Mit der App "boon" hat Wirecard eine auch digitale Kreditkarte fürs Shoppen kreiert.

In Österreich zählen zum Beispiel die Swarovski Kristallwelten Kunde. Dank Wirecard können die vielen chinesischen Touristen in der Tiroler Touristenattraktion mit der in China beliebten Zahlungsmethode Alipay bezahlen. Mit der Österreichischen Post bietet Wirecard einen Echtzeit-Bezahlservice für Behördenrechnungen an. Fast um 50 Prozent wuchsen in dem global tätigen Unternehmen 2017 die Umsätze - auf 1,5 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis stieg auf über 400 Millionen Euro.

Am 16. August legte Wirecard die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2018 vor, und die sind überaus erstaunlich. Das Volumen der von Wirecard angewickelten Transaktionen ist im ersten Halbjahr 2018 um 48,5 Prozent gestiegen, der konsolidierte Umsatz hat sich mit einem Plus von 45,8 Prozent nahezu parallel entwickelt. Der operative Gewinn (EBITDA) ist um 39 Prozent gewachsen, der freie Cahsflow um 40,2 Prozent. Für Braun wichtige Kennzahlen, denn er, der die Dotcom-Verrücktheiten rund um den Jahrtausendwechsel erlebt hat, weiß, dass selbst die tollsten Fantasien ohne Gewinne wenig wert sind.

Brauns lapidar klingender Kommentar zu den neuen Ergebnissen: "Wir verzeichnen ein starkes organisches Wachstum, nicht zuletzt wegen des sich beschleunigenden Digitalisierungs-Prozesses, der in vielen Sektoren erst in einem frühen Anfangsstadium ist. Das Management geht daher davon aus, dass das starke Wachstum in der zweiten Jahreshälfte weiter anhält und hat die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr auf "zwischen 530 und 560 Millionen Euro" angehoben."

Innovations-besessen

Braun ist überzeugt, dass der Höhenflug noch lange nicht zu Ende ist. "Heute sind nur zwei bis vier Prozent der weltweiten Zahlungsvorgänge voll digitalisiert. Man sieht also, dass der Digitalisierungsprozess erst am Anfang steht", sagt der Unternehmer, der die Stärken von Wirecard in der internationalen Abwicklung, im Risikomanagement und in der Datenanalyse sieht. Sein Ziel ist klar: "das global führende Unternehmen im Bereich Zahlungsabwicklung zu werden und auf allen Erdteilen Händler und Konsumenten in Echtzeit über alle Kanäle hinweg auf einer digitalen Plattform zu verbinden". Österreicher sind in dieser Story zentral: Im Wirecard-Aufsichtsrat sitzt mit Speedinvest-Partner Stefan Klestil ein hochkarätiger Kenner der europäischen Fintech-Szene und auch Brauns Vorstandskollege Jan Marsalek ist ein Landsmann.

Öffentlichkeitsarbeit ist nicht Brauns Lieblingsdisziplin. Zwar ist er regelmäßig Gast bei großen Digitalkonferenzen wie im Herbst beim "Darwin's Circle" in Wien oder Ende Jänner bei einem Fintech-Forum in Paris. Doch traditionelle, kritische Wirtschaftsmedien hat er bisher gemieden.

Die von Wirecard entwickelte "boon" App ermöglicht automatisches Bezahlen via Smartphone oder Smartwatch. © Wirecard

Regelmäßig ist Wirecard in den letzten Jahren nämlich medial unter Beschuss bekommen, einmal wegen mutmaßlich intransparenter Bilanzen, ein andermal wegen angeblicher Abwicklung von Zahlungen für Offshore-Glücksspielanbieter - zutage gekommen im Zuge der "Paradise Papers"- Enthüllungen. Wirecard hat diese Attacken stets als haltlos zurückgewiesen. Der CEO, dunkelblauer Rollkragenpulli, randlose Brille, lächelt nur müde, wenn man ihn darauf anspricht: Er nehme das gelassen, der Erfolg ziehe nun einmal Neider an.

Poiltischer Unterstützer

Unrund wird er aber, wenn man ihn auf seine politische Unterstützerrolle in Österreich anspricht. Als sein Name im Herbst in den Großspenderlisten von Sebastian Kurz auftauchte, konnte ihn niemand so richtig einordnen. 70.000 Euro hat Braun dem späteren Wahlsieger in zwei Tranchen gespendet. Schon in den Jahren davor hatte er die Neos kräftig unterstützt, mit in Summe 150.000 Euro. An dem früheren Neos-Chef Matthias Strolz und an Kurz schätzt er jene Offenheit des Denkens, die er auch für sein eigenes Business als essenziell betrachtet: "Ich liebe den permanenten Innovationsprozess."

Vor einem Zwischenfazit zur türkis-blauen Koalition hütet er sich jedoch: Dem Bundeskanzler von der Seitenlinie hineinzurufen hielte er für arrogant. Fan von Großen Koalitionen ist er jedoch nicht, weder in Österreich noch in Deutschland.

Die Verbundenheit mit der Heimat bleibt ihm, der während seines Wirtschaftsinformatik-Studiums in Wien an der Volkshochschule unterrichtete und vor seinem Sprung nach München bei der Consultingfirma Contrast gearbeitet hat, so oder so erhalten. Denn Brauns philosophisch-analytische Betrachtungen der Welt, manchmal sprachlich verschnörkelt, sind ein wenig auch großen österreichischen Literaten wie Robert Musil oder Heimito von Doderer geschuldet - wobei er "Die Dämonen" der "Strudlhofstiege" vorzieht. Von ihnen, sagt er, könne man ganzheitliche Betrachtungsweise lernen.