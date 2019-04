Volvo-CEO Håkan Samuelsson: "Verantwortung übernehmen"

Volvo will, dass Autos langsamer werden und künftig bei 180 km/h die Bremse ziehen. Firmenchef Chef Håkan Samuelsson über Tempolimits und die Zukunft der Autobranche. Und die Vision 2020 seines Konzerns.

Sie haben mit dem Vorstoß, ein Tempolimit von 180 Stundenkilometern einzuführen große Aufmerksamkeit erzeugt. Die Konkurrenz hält sich noch bedeckt oder meint, dass Volvo damit einen Marketinggag landen wollte. Samuelsson: Es ist an der Zeit, dass wir Verantwortung übernehmen. Wir haben technisch hervorragende Autos. Aber noch immer gibt es viele Tote und Verletzte. Und da sind nun auch wir in der Pflicht.

Für viele Konsumenten, vor allem in Ballungszentren, ist das Auto nicht mehr der Traum schlechthin, mangels Parkplatz wird das ganze noch verschärft. Carsharing ist ein Trend. Wie reagieren Sie als Premiumhersteller darauf?

Das Autoverkaufen wie bisher wird nicht mehr funktionieren. Die ältere Generation hat noch das Geld, um sich ein Auto zu kaufen und nach Jahren wieder ein Neues zu kaufen. Wir müssen bei den jungen Leuten schauen, was sie nachfragen. In großen Städten geht der Trend zu einem Subscription Service, also einer monatlichen Rate. Junge Leute, auch wenn sie gut bezahlte Jobs haben, überlegen sich genau, ob sie ein Auto kaufen. Für uns heißt es künftig, Consumer-as-a-Service zu verkaufen. Und das wird bei uns zu einer neuen Denkweise im Vertrieb führen.