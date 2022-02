TREND: Sie begleiten Kunden auf deren Weg in die Welt von New Work technologisch und kulturell. Die Nachfrage dürfte groß sein?

Christiane Noll: Wir wachsen bei Umsatz und Mitarbeitern sehr stark. Online-Onboarding neuer Mitarbeiter ist da die größte Herausforderung. Von unseren 230 Mitarbeitern haben wir 80 in den letzten zwölf Monaten neu aufgenommen. Viele von denen waren noch nie im Büro. Wir rekrutieren online, ­führen virtuelle Gespräche, aber es ist schwierig, sie persönlich kennenzulernen und sozusagen zu „avanadisieren“.

Hätten Sie eine Alternative?

Wir können gar nicht anders, denn wir haben Riesennachfrage, viele Projekte und brauchen die Leute, denn wir können nur über Menschen skalieren. Dazu müssen wir die richtigen Leute finden, sie davon überzeugen, dass wir der richtige Arbeitgeber sind, und sie dann in einem Unternehmen halten, das sich für viele gefühlt nur in der Wolke abspielt.

Im IT-Bereich suchen alle qualifizierte Mitarbeiter. Wie gehen Sie im Recruiting vor?

Wir haben eine extrem hohe Weiterempfehlungsrate von über 50 Prozent. Aktuelle Mitarbeiter empfehlen uns Freunden, Bekannten, Ex-Kollegen als Arbeitgeber. Das ist die schönste Art, Mitarbeiter zu gewinnen, denn die ­kennen uns und wissen, wie wir ticken und wer auch kulturell zu uns passt. Das gibt meist eine sehr gute gemeinsame Basis. Parallel arbeiten wir auch mit Headhuntern und fahren unterschiedliche Kampagnen. Bei einer davon geht es darum, mit Vorurteilen aufzuräumen, die es zu internationalen Unternehmen gibt.

Was thematisieren Sie da konkret?

Etwa, ob das eine Kultur von Hire and Fire oder von 24/7-Einsatzbereitschaft bedeutet. Wir machen diese Kampagne gemeinsam mit bestehenden Mitarbeitern, die auf Instagram und sozialen Netzwerken zu solchen Vorurteilen Stellung nehmen und sie ausräumen. Echte Mitarbeiter erklären, dass das bei uns nicht so ist und wie wir „People first“ wirklich leben. Zum Vorurteil, Frauen hätten in Leadership-Positionen keine Chance, sage ich da selbst, dass ich im Führungsteam von Avanade in Österreich 50 Prozent Frauen habe.

Work-Life-Balance und Vereinbarkeit von Arbeitsanforderungen mit persönlichen und privaten Lebenszielen sind bei Ihnen gegeben?

Da kann ich das Beispiel unseres Mitarbeiters Christoph Gauss ins Treffen führen. Der hat den Mount Everest bestiegen und, um sich diesen Traum zu erfüllen, eine dreimonatige Auszeit genommen. Wir haben intensiv Anteil daran genommen, hatten Calls mit ihm aus dem Base Camp. Die Kollegen konnten seinen Aufstieg mittels eines Trackers Meter für Meter verfolgen. Wir sind bis zum Gipfel gemeinsam mit ihm gegangen. Dass so etwas mit der Arbeit vereinbar ist, hat natürlich enormen Spirit im Team verbreitet.

Welche Anforderungen stellen Kandidaten?

Mitarbeiter suchen vor allem ­flexible Arbeitszeiten und gutes Betriebsklima. Diese Key-Kriterien kennen wir nicht nur aus Studien, das nehmen wir auch wahr. Wir zeigen das daher schon im gesamten Prozess des Recruitings und stellen uns dabei schnell und individuell auf unser jeweiliges Gegenüber ein.

Inwiefern geht das in einer so frühen Phase?

Wir haben beispielsweise ein Pilotprojekt mit Virtual-Reality-Brillen, die wir an Bewerber schicken, wenn wir Affinität zu solchen Technologien sehen, um damit Interviews virtuell zu führen. Das tun wir auch über Teams, aber mit VR-Brillen ist das noch einmal eine ganz andere Welt, die wir gebaut haben, um uns vorzustellen. Bewerber stellen sich dort als Avatar dar, den sie designen, und führen so das Gespräch. Man kann sogar an die Bar gehen und einen Gin Tonic bestellen – aber virtuell. Zielsetzung ist, unsere Avanade-Welt erlebbar zu machen und rüberzubringen, wer wir sind und wie wir sind.

Fallen Bewerber durch, die sich in dem Setting nicht wohlfühlen?

Das hat es noch nicht gegeben. Wir senden die Brillen an die Kandidaten, damit sie sich an die Technik vorab gewöhnen können, und machen das nicht mit allen, sondern mit den Leuten, von denen wir glauben, dass sie ein Gespür dafür haben. Wer zu uns will, findet das eher cool.



Habe für Mütter völlig flexiblen Wiedereinstieg in den Job ab einer Wochenstunde ermöglicht.



Christiane Noll, Avanade

Wie geht der Prozess dann weiter?

Vorab dazu: Die Persönlichkeit von Recruitern wird häufig unterschätzt. Das sind Schlüsselpositionen, die den ersten Eindruck vermitteln und deren Besetzung ein Erfolgsgeheimnis bei der Suche nach Fachkräften ist. Unsere Recruiter verstehen, worum es für die Kunden und die Leute, die hier schon arbeiten, geht. Es gibt dann Gespräche mit dem Business Group Owner als Hiring Manager, der diese Position besetzt. Solche Gespräche führe ich auch selbst, wenn es um Schlüsselpositionen geht.

Onboarding haben Sie schon als Herausforderung genannt. Wie läuft das?

Dass die technischen Mittel bereit sind, ist ein Basic, aber nicht überall selbstverständlich. In den ersten zwei Tagen Onboarding, derzeit leider nur online, lernt man kennen, wie die Organisation funktioniert – von der Spesenabrechnung bis zur Vision der weltweiten CEOs: was unsere Werte sind, wie wir weltweit ­aufgestellt sind, wie die Prozesse laufen, wie wir kommunizieren. Zusätzlich zum Kennenlernen der österreichischen Organisation gibt es monatlich ein gemeinsames zweitägiges Onboarding aller New Hires in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Jeder neue Mitarbeiter ­bekommt einen Career Advisor, der die Weiterentwicklung begleitet, und einen erfahrenen Buddy, der hilft, sich bei uns zurechtzufinden. Onboarding ist elementar, denn wenn man Leute verliert, dann liegt der Grund dafür meist schon in den ersten Wochen.

Wie halten Sie Mitarbeiter zufrieden und im Unternehmen?

Fachkräfte, die sich schon im Studium aussuchen können, wohin sie gehen, haben hohe Erwartungen wie „the office is where I am“. Mit unserer Flexible Work Week ist jeder zweite Freitag frei, also ein verlängertes Wochenende, und das leben wir auch im Management vor. Aber beim Hinauflizitieren mit abartigen Angeboten und Versprechungen von Wolkenschlössern, wie sie Mitarbeiter derzeit bekommen, spielen wir nicht mit. Wir bezahlen sehr gut und wollen, dass Mitarbeiter unsere Kunden über Jahre gut kennen. Es ist ja unsere Aufgabe, Kunden erfolgreich zu machen. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist dafür die Basis. Bei uns kann man langfristig wachsen und sich auch intern flexibel umorientieren, wenn man einen neuen Bereich wie VR cool findet, von Projektleitung in die Beratung wechseln, oder als Entwickler in die Beratung ­gehen. Das hat enormen Value für Kunden. Darum fördern wir Schritte nach rechts und links. Das ist Diversität.

Die Vereinbarkeit von Elternschaft und Karriere ist Ihnen ein besonderes Anliegen.

Wir sagen ganz klar, dass das geht. Das Unternehmen stellt sich darauf ein, dass das möglich ist. Ich habe vor einem Jahr eingeführt, dass Mütter nach dem Mutterschutz total flexibel auch schon mit einer Wochenstunde wieder einsteigen können. Darüber haben nicht alle Führungskräfte gejubelt. Das war Überzeugungsarbeit. Aber so ist ein Kind kein Karriereknick und das Unternehmen spart sich viele Probleme mit Wiedereingliederungen.