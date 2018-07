USA gegen EU: Strafzölle auf Autos - die 5 Kernfragen

US-Präsident Donald Trump droht einmal mehr der Autoindustrie in Europa. Trump lamentiert einmal mehr, dass vor allem zu viele Mercedes, BMW und Volkswagen auf den Straßen der USA fahren. Umgekehrt die US-Autokonzerne in Europa nicht so viel Autos absetzen. Mit Strafzöllen will er einmal mehr sein Problem lösen. Die US-Wirtschaftslobby formiert Widerstand und erteilt US-Präsident Trump eine Absage: "Aber so nicht."

Frankfurt. US-Präsident Donald Trump sind die vielen BMW, Mercedes und Volkswagen auf den Straßen seines Landes ein Dorn im Auge. Aktuell untersucht das US-Handelsministerium, inwiefern die importierten Autos ein Sicherheitsrisiko für die heimische Industrie darstellen. Trump droht mit hohen Strafzöllen.

Die Europäische Union hat postwendendbereits reagiert. Sie droht im Fall eines US-Schutzzolls auf Autos mit Gegenmaßnahmen. Es sei "ein realistisches Szenario", dass die von US-Zöllen betroffenen Länder ihrerseits US-Exporte mit höheren Einfuhrzöllen belegten, zitierte das "Handelsblatt" am Montag aus einer Stellungnahme der EU-Kommission.

Große Teile der US-amerikanischen Wirtschaft machen gegen die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump mobil. Auf Basis einer Studie zu den Auswirkungen auf die Bundesstaaten kommt die US-Handelskammer zu dem Schluss, dass ein eskalierender Konflikt letztlich die US-Verbraucher treffen würde.

"Die Regierung droht die wirtschaftlichen Fortschritte zu untergraben, für die sie so hart gearbeitet hat", warnte der Präsident der mächtigen Wirtschaftslobby, Tom Donohue, am Montag zum Start einer breit angelegten Kampagne. Ziel der USA müsste eigentlich ein freier und fairer Handel sein: "Aber so nicht."

Die offene Kritik an Trumps Politik lässt aufhorchen, da die Handelskammer mit drei Millionen Mitgliedern traditionell eher republikanische Präsidenten unterstützt. Die von dem Verband gegen Trumps Linie ins Feld geführte Studie basiert auf Daten aus dem US-Handelsministerium sowie auf Zahlen von Regierungsstellen in China, Mexiko, Kanada und der Europäischen Union.