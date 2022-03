„Unternehmertum ist mehr als nur Umsatz und Gewinn“

Wer sind die besten Entrepreneure Österreichs? Der Wettbewerb EY Entrepreneur Of The Year geht in die nächste Runde. Im Vorjahr überzeugte die unabhängige Fachjury in der Kategorie „Social Entrepreneur“ das Konzept von equalizent.

TREND: Welche Vorteile haben sich daraus ergeben, bei EY Entrepreneur Of The Year mitzumachen?

Monika Haider, Gründerin und Geschäftsführerin equalizent: Bereits als ich vor fast zwei Jahrzehnten mit equalizent das erste Schulungszentrum Europas für gehörlose Menschen ins Leben rief, war mir klar: Öffentlichkeit ist für mein Konzept ein sehr wichtiger Faktor. So ist die mediale Aufmerksamkeit als Folge des EY Entrepreneur Of The Year ein enormer Schub, um unsere Aktivitäten weiter voranzutreiben – etwa die Expansion nach Deutschland. Für mich ist es zudem ein spezielles Anliegen, die durch den Award gewonnene Aufmerksamkeit dazu zu nutzen, Frauen Mut zu machen, ihre Visibilität in der Wirtschaft zu steigern. Jedes zweite Unternehmen gründet eine Frau, doch ­Unternehmerinnen werden erst dann wahrgenommen, wenn sie sich trauen, nach vorne zu treten und ihre Geschichten zu erzählen.

Die Kategorie „Social Entrepreneur“ wurde 2018 eingeführt. Warum eigentlich?

Gabriele Tamandl, Program Director Entrepreneur Of The Year, EY Österreich: Uns ging es darum, aktiv zu ­zeigen: In der Wirtschaft geht es nicht nur um Zahlen und Hard Facts. Entrepreneurship ist mehr, als den Umsatz und den Gewinn zu steigern – wie gerade aktuelle Entwicklungen zeigen. Auch Diversität darf kein Schlagwort bleiben, sondern muss in Unternehmen mit Leben erfüllt und zur Selbstverständlichkeit werden. Diversität und soziale Verantwortung sind nicht nur die Sache der Geschäftsführung oder der Personalabteilung: Alle müssen sich mit diesen Themen identifizieren. Wir haben die Kategorie „Social Entrepreneur“ ins Leben gerufen, damit Sozialunternehmerinnen und Unternehmer sichtbar werden.

Auszeichnungen sind für Social Entrepreneurs wichtig – aber gibt es auch Kapital für sie?

Christian Horak, Partner Strategieberatung EY Österreich: Gerade für Social Entrepreneurs ist es besonders wichtig, ihre Erfolgsgeschichten zu zeigen – denn im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen wollen sie nicht durch hohe Wachstumsraten und enorme Gewinnpotenziale, sondern durch möglichst hohe Wirkung bei gleichzeitig wirtschaftlichem Erfolg auffallen. Auch in Österreich wird Impact Investing immer wichtiger: Wir haben viele Stiftungen, die hinter großen Unternehmen stehen oder gemeinnützig ­orientiert sind und daher ein anderes Verständnis für Wirtschaft haben. Ich merke, dass sich gerade jetzt sehr viele Investoren überlegen, sich in diesem Bereich stärker zu engagieren. Zumal sich Social Entrepreneurship langfristig sehr wohl in Zahlen messen lässt – etwa damit, welche sozialen Ausgaben der Staat sich durch ein Unternehmen wie equalizent erspart. Denn hier ­werden Menschen mit spezifischen Beeinträchtigungen nachhaltig aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten in den Arbeitsmarkt integriert, die früher als nicht vermittelbar galten.

Digitalisierung ist seit der Pandemie allgegenwärtig. Wie gehen Sie mit diesem Thema um?

Haider: Weil wir in der Schulung von Gehörlosen immer schon auf Videotechnologie gesetzt haben, hatten wir einen Startvorteil. Wir haben das intensiviert und neue Tools entwickelt – etwa eine Plattform, auf der ­Inhalte spielerisch vermittelt werden. Unsere nächste Idee ist, gehörlose Menschen über das Smartphone mit Gebärdensprache-Dolmetschern zu vernetzen, was in ­Alltagssituationen hilft.

