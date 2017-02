UniCredit-Aktie bricht nach Kapitalerhöhung ein

Die UniCredit-Zentrale in Mailand zeugt von einstiger Größe. Doch bis 2019 will die Bank deutlich schrumpfen.

Der erste Tag der Kapitalerhöhung der UniCredit verheißt nichts Gutes. Wie die Aktie abschmiert, was Analysten von der Aktie halten.

Die Pläne der maroden UniCredit sind hochfliegend. Die Bank-Austria-Mutter will bis 2019 insgesamt 14.000 Jobs streichen. 883 Filialen in Italien sollen geschlossen werden. Das sind 27 Prozent aller Filialen im Land. In Italien und in Deutschland sollen nach drei Jahren jeweils um 21 Prozent weniger Beschäftigte auf der Payroll stehen. In Österreich soll die Zahl der Mitarbeiter laut Entwicklungsplan um 19 Prozent (Vollzeitarbeitskräfte) sinken.

Um ordentliches Momentum aus dem Kahlschlag zu holen, will die Bank nun mit viel frischem Kapital im Wert von 13 Milliarden Euro vom Aktienmarkt neu durchstarten. Doch der Weg dorthin beginnt holprig. Denn private Geldgeber sind gegenwärtig kaum bereit, der Bank frisches Kapital zur Verfügung zu stellen. Bereits wenige Stunden nach der Platzierung schmierte der Kurs der UniCredit-Aktie um 6,2 Prozent ab. Der Aktienwert fiel auf 12,24 Euro. Die Mailänder Börse insgesamt war heute Vormittag um 0,2 Prozent schwächer. Immerhin zehn Banken haben Garantien übernommen, dass sie die neuen Aktien an den Mann bekommen.

Schlechte Ausgangslage, zuversichtliche Großaktionäre

Doch der Bank fehlen mehr als die 13 Milliarden Euro. So ist die Bank in den nächsten Jahren mit notleidende Kredite im Volumen von 23,7 Milliarden Euro konfrontiert. Nach etlichen Krisenjahren können viele Italiener ihre Kredite nicht oder nur teilweise bedienen. Diese faulen Kredite will die Bank nun abstoßen. Die Verluste sind ebenfalls beträchtlich. Für 2016 erwartet die Unicredit einen Verlust von stattlichen 11,8 Milliarden Euro. Das geht größtenteils auf die im Dezember angekündigte tiefgreifende Restrukturierung zurück. Diese soll helfen, dass größte Problem der Bank in den Griff zu bekommen: Die Ertragskraft. So kämpft die Bank vor allen angesichts des Minimalzinses mit äußerst geringen Margen. Doch der neue UniCredit Vorstand Jean-Pierre Mustier hofft mit der neuen radikalen Sparkur, dem Verkauf der maroden Kredite und der Kapitalerhöhung auf die große Wende.

Die großen Aktionäre der Bank-Austria-Mutter UniCredit geben sich ebenfalls zuversichtlich und haben erklärt, sich an der Kapitalaufstockung in Höhe von 13 Milliarden Euro zu beteiligen

Wenig begeistert von der Kapitalerhöhung zeigt sich Goldman Sachs in einer Analyse und hat das Kursziel für Unicredit von 38,00 auf 33,50 Euro gesenkt. Seine überarbeiteten Gewinnschätzungen je Aktie reflektierten die Konditionen für die Kapitalerhöhung. Goldman Sachs hat die Aktie des italienischen Kreditinstituts aber auf der "Conviction Buy List" belassen.

Niedrige Bewertung, hohe Dividende

Wie viele europäische Bankaktien hat die UniCredit an der Börse in den vergangenen drei Jahren eine unrühmliche Zeit hinter sich. Seither ist die Aktie um 50 Prozent abgestürzt. Alleine im Vorjahr um 18,3 Prozent. Doch seit die Regierung deutlich gemacht hat, dass sie mit aller Macht die italienischen Bank retten will, ist auch die Aktie angezogen. Und die Bank zahlt mutigen Investoren eine ordentliche Zitterprämie in Form einer Dividende. So lockt die UniCredit 2017 mit einer geschätzten Dividendenrendite von 3,78 Prozent. 2018 sollen es 6,10 Prozent sein. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt für 2017 geschätzte 8,11, für 2018 aus derzeitiger Sicht 6,10. Die Aktie ist damit zwar billig, aber die Risiken sollte man dennoch nicht aus den Augen verlieren. So fehlen der Bank auch weiterhin Milliarden in der Bilanz. Zu teure Strukturen und notleidende Kredite in Milliardenhöhe machen die Aktie, trotz ambitionierter Reformen, zu einem Investment mit schwer abschätzbaren Entwicklung. Die Erträge aus dem Kerngeschäft sind laut den Analysten der UBS erneut äußerst gefährdet.

Die Commerzbank-Analysten verweisen darauf, dass das italienische Finanzsystem schon lange mit großen Problemen kämpfe. So sei die Aufsicht zu lax gewesen und das komplexe Insolvenzrecht mache die Sanierung von Banken sehr schwierig.