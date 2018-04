Die Uhr tickt: Kommt es zum Handelskrieg mit den USA?

Macht US-Präsident Donald Trump ernst mit den Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte von der EU in die USA? Die Entscheidung aus Washington wird mit Spannung erwartet. In der EU versucht man es weiter mit Diplomatie und droht gleichzeitig mit Gegenmaßnahmen. Man will sich von den USA nicht gängeln lassen.

Trump will bis Dienstag darüber entscheiden, ob die EU weiter von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen bleibt, die er im März verhängt hatte. Wichtige Handelspartner wie die EU, Kanada, Südkorea und Mexiko blieben jedoch davon vorübergehend ausgenommen - eben bis zum 1. Mai 2018. Für eine unbefristete Ausnahme verlangt Washington nach Angaben aus EU-Kreisen Handelserleichterungen für US-Unternehmen oder Obergrenzen bei den Stahlexporten. Die EU will sich aber nicht erpressen lassen.

Angesichts der nahenden Entscheidung wächst in der EU die Sorge vor einem Handelskrieg. Sollte die EU nicht dauerhaft von den US-Zöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen werden, will sie entschlossene Gegenmaßnahmen treffen. Die Deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am Wochenende telefonisch mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britischen Premierministerin Theresa May abgestimmt und ist überein gekommen, im Fall von US-Strafzöllen gegen die EU entsprechend zu kontern und "im Rahmen der multilateralen Handelsordnung entschlossen die Interessen der EU zu vertreten". Auch EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström drohte den USA am Wochenende Gegenmaßnahmen an, sollte die EU nicht "dauerhaft und bedingungslos" von den Zöllen ausgenommen werden.

WTO-Beschwerde und Zölle auf US-Produkte

Die EU-Kommission hat bereits mitgeteilt, was darunter zu verstehen ist: Eine Beschwerde bei der WTO, Schutzmaßnahmen für die europäische Wirtschaft und Strafzölle auf amerikanische Waren. Die EU-Kommission hat bereits eine Liste mit US-Waren im Wert von 2,8 Milliarden Euro erstellt, die sie ihrerseits mit Strafzöllen belegen könnte. Sie umfasst neben Eisen- und Stahlgütern auch Produkte wie Orangensaft, Jeans, Whisky und Harley-Davidson-Motorräder.

Merkel hatte am Freitag bei ihrem Besuch im Weißen Haus ebenso wie kurz zuvor Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron für einen Verzicht der USA auf Strafzölle gegen die EU geworben. Festlegen wollte sich der US-Präsident, der Anhänger einer protektionistischen Handelspolitik ist, aber nicht. Merkel sagte nach dem Treffen mit Trump lediglich: "Der Präsident wird entscheiden."

Die österreichische Industriellenvereinigung hofft wie die EU auf eine konstruktive Lösung. "Eine Art 'TTIP light' für Industriezölle, das sollte die Antwort sein aus europäischer Sicht", sagte Michael Löwy, Bereichsleiter Internationale Beziehungen in der Industriellenvereinigung (IV). Ähnlich argumentierte EU-Budgetkommissar Günther Oettinger. Grundlage könnten Vorentwürfe zum US-EU-Freihandelsabkommen sein.

Grundsätzlich ist es aus der Sicht von Löwy wichtig, dass die EU-Kommission - wenn die Zölle kommen - dagegen einmal vor der Welthandelsorganisation (WTO) aktiv werden will. Dann müssten freilich Gegenmaßnahmen in den Raum gestellt werden, aber versehen mit einer Art "Deadline", ab wann diese tatsächlich umgesetzt werden, so Löwy. "Es soll signalisiert werden: Wir sind bereit für Gegenmaßnahmen, aber denkt nochmals nach, ob euer Vorgehen Sinn der Sache ist."

Ein Handelsstreit, der auch direkt auf die Kfz-Industrie treffe, müsse unbedingt verhindert werden. Ein solcher würde auch viele heimische Firmen hart treffen. Österreich hat eine große Kfz-Zulieferindustrie. Die USA haben einen Zoll für Kfz in Höhe von 2,5 Prozent, die EU von 10 Prozent. Dafür ist der US-Markt mit hohen Zöllen auf Pick-ups, Lieferwagen und Lkw geschützt, bei denen der EU-Zoll deutlich tiefer liegt.

Handelspartner USA

In Österreich würden nach einer ersten Schätzung des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) die Gesamtexporte um 230 Mio. Dollar (gut 190 Mio. Euro) sinken. Zum Vergleich: 2017 lagen Österreichs Ausfuhren laut Statistik Austria bei insgesamt rund 142 Mrd. Euro.

Von den österreichischen Gesamtausfuhren entfielen im Vorjahr 9,66 Mrd. Euro auf die USA. Davon entfielen knapp 564 Mio. Euro auf Eisen und Stahl bzw. Waren aus Eisen und Stahl. Weitere knapp 160 Mio. Euro entfielen auf Aluminium bzw. Waren aus Aluminium. Angenommen, die Stahlexporte würden wegen der Zölle wie vom WIIW berechnet, um 20 bis 30 Prozent einbrechen, würden die Eisen- und Stahl(waren)-Ausfuhren in die USA also um 113 bis 170 Mio. Euro zurückgehen. Bei Alu und Aluwaren wären es 32 bis 48 Mio. Euro. Das wären addiert bis zu knapp 220 Mio. Euro. In beiden Fällen sind etwaige Rückgänge über die Lieferketten nach Deutschland noch nicht eingerechnet.

Die USA sind nach Deutschland und vor Italien Österreichs wichtigster Handelspartner. IV-Fachmann Löwy betonte, die enge Verwobenheit der US- und Austro-Wirtschaft - die weit über die direkten Einfuhren und Ausfuhren hinausgingen - auch mit den hohen gegenseitigen Direktinvestitionen. Die heimischen Direktinvestitionen in den USA machen 9,7 Mrd. Euro aus, jene der USA in Österreich 15,6 Mrd. Euro. "Damit sind die USA drittgrößter Investor in Österreich und für uns sind die USA die fünftwichtigste Destination für Direktinvestitionen."