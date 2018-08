Tschechischer Milliardär Daniel Kretinsky greift nach Metro

Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky will sich zum größten Aktionär des deutschen Handelsriesen Metro aufschwingen. Der 43-jährige hat sich zusammen mit seinem Kompagnon Patrik Tkac bereits ein Paket von 7,3 Prozent der Metro-Aktien aus dem Fundus des bisherigen Metro-Großaktionärs Haniel gesichert und will mehr.

Metro hat sich mit seinen Großmärkten und der Supermarktkette Real im Sommer vor einem Jahr von Ceconomy abgespalten, diese umfasst die Ketten Media Markt und Saturn. Ceconomy sei in Gesprächen mit Kretinskys Gesellschaft EP Investment über einen Verkauf von knapp neun Prozent ihres Anteils, teilte Ceconomy mit. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Ceconomy käme ein Verkauf nicht ungelegen - der Wertverfall der Metro-Aktien hatte in den vergangenen Quartalen die Bilanz der Holding belastet.

Durchgerechnet könnten Gesellschaften unter Kontrolle Kretinskys daher in der Folge Zugriff auf über 30 Prozent der Metro-Anteile erhalten. Unter Anlegern machen deshalb bereits Spekulationen über ein dann fälliges Übernahmeangebot die Runde. Die zuletzt gebeutelten Metro-Aktien (ISIN DE000BFB0019) schossen in der Folge bis zum Börseschluss um 13,3 Prozent nach oben.

Metro-Aktie (ISIN DE000BFB0019); Schlusskurs vom 27.8.2018: 13,35 €

Die im MDax-notierten Ceconomy-Aktien (ISIN DE0007257503), die im laufenden Jahr bereits fast die Hälfte ihres Werts (-46,85%) verloren hatten, stiegen bis zum Börsenschluss um 4,1 Prozent

Ceconomy-Aktie (ISIN DE0007257503); Schlusskurs vom 27.8.2018: 6,70 €.

Metro sei jeder Aktionär willkommen, kommentierte ein Konzernsprecher. Man freue sich darauf, den neuen Anteilseigner und seine Vorstellungen kennenzulernen.

Kretinsy, der Energie-Milliardär

Der studierte Politikwissenschafter und Jurist Kretinksy ist kein Unbekannter - er ist in der Energiebranche groß geworden und kontrolliert den Strom-Versorger EPH mit Sitz in Prag. Dieser hatte in Deutschland die Braunkohlekraftwerke und den Tagebau von Vattenfall übernommen. EPH verfügt unter anderem auch in Tschechien, der Slowakei, Italien und Großbritannien über Kraftwerke. Die Gruppe beschäftigt nach eigenen Angaben knapp 25.000 Mitarbeiter. 2017 hatte sie bei einem Umsatz von rund sechs Milliarden Euro einen operativen Ertrag von rund 1,9 Milliarden Euro eingefahren. Das Unternehmen kontrolliert etwa einen 49-prozentigen Anteil am Gas-Pipeline-Betreiber Eustream in der Slowakei, der auch russisches Gas in die EU transportiert.

Kretinsky kontrolliert 94 Prozent der EPH-Anteile und liegt in der aktuellen Forbes-Liste der reichsten Menschen mit einem auf 2,2 Milliarden Euro geschätzten Vermögen auf Platz 924. Er ist damit einer der wohlhabendsten Tschechen, aber auch gleichzeitig einer der trotz seiner exponierten Position lieber im Hintergrund bleibt und Interview-Anfragen internationaler Medien üblicherweise ablehnt.

Studiert hat Kretinsky an der Universität Brünn, er hat dort Abschlüsse in Politikwissenschaften und Jura abgelegt. Begonnen hat er seine Karriere als Wirtschaftsanwalt bei der im Finanz- und Banksektor tätigen J&T-Gruppe. Dort arbeitete er auch mit dem damaligen J&T-Eigner Tkac zusammen, mit dem er nun in Metro-Aktien investiert. Kretinsky engagierte sich mit J&T auch im Energie-Sektor, daraus entstand auch der Versorger EPH - dessen Chef und Mehrheitseigner Kretinsky nun ist.

Weitere Beteiligungen

Auch abseits des Energiesektors ist Kretinsky aktiv, so stieg er 2004 zusammen mit der J&T-Gruppe beim Fußball-Verein Sparta Prag ein. Zudem ist er an einem Medien-Unternehmen beteiligt, das das tschechische Boulevard-Blatt "Blesk" herausbringt. Mit der französischen Lagardere-Gruppe verhandelt er über die Übernahme von Zeitschriften-Titeln, darunter auch "Elle".

Über seine Ziele bei Metro hält sich Kretinsky erst einmal bedeckt - und in der Handelsbranche hat er sich noch keinen Namen gemacht. Er sei stolz darauf, die Gelegenheit zu bekommen, ein wichtiger Aktionär des Handelsriesen zu werden, erklärte er in einer Pressemitteilung. Über die Herausforderungen, denen sich die zuletzt kriselnde Metro im hart umkämpften Handel stellen müsse, sei er sich im Klaren. "Den Erwerb weiterer Anteile an der Gesellschaft in der Zukunft schließen wir nicht aus", fügte er hinzu. Kretinsky kündigte an, dass er bei Metro als Aktionär eine "positive Rolle" spielen und die künftige Entwicklung des Konzerns unterstützen wolle. Die Karten bei Metro werden jedenfalls neu gemischt.