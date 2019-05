trends IN FINANCE Debatte: Wie digital ist Österreich?

"Wie digital ist Österreich?" Debatte mit Bundesministerin Margarete Schramböck, Telekom Austria Generaldirektor Thomas Arnoldner, Infineon Austria Vorstandschefin Sabine Herlitschka und Wikofolio Gründer Andreas Kern.

Die Herausforderung: In den neuesten internationalen Standort-Rankings hat sich Österreich leicht verbessert. In der Rangliste des World Economic Forum etwa nehmen wir derzeit Platz 22 von 140 untersuchten Nationen ein. Österreichs Stärken sind ökonomische Stabilität, gute Infrastruktur bei Straße und Schiene, Rechtssicherheit, sozialer Friede, Lebensqualität etc.

Die schlechteste Platzierung im WEF-Ranking erzielt Österreich bei der Digitalisierung – nur Platz 46. Es fehlen vor allem leistungsfähige Netze für Breitbandkommunikation und die richtige Ausbildung. Was sind nun die Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort Österreich in Zeiten der sich rasant beschleunigenden Digitalisierung? Das ist das Thema der zweiten Veranstaltung im Rahmen der Reihe „trends IN FINANCE “.

Die Lösungsansätze: Die Regierung, allen voran Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck, hat sich vorgenommen, Österreich zu einer „Leading Nation der Digitalisierung“ zu machen. Wie das gehen soll und woran es noch krankt, diskutiert Schramböck mit Infineon-Chefin Sabine Herlitschka, Telekom-General Thomas Arnoldner und dem Gründer der Finanzplattform „wikifolio“, Andreas Kern.

Die hochkarätige Diskussion wird von trend-Chefredakteur Andreas Lampl geleitet. Seien Sie dabei.