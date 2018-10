Tauziehen um Digitalsteuer: Online-Unternehmen gegen EU-Pläne

Großbritannien hat eine Digitalsteuer für große Internet-Konzerne angekündigt. In der EU gibt es ähnliche Pläne, vor denen nun die Firmenchefs von 16 großen Unternehmen warnen.

Die Firmenchefs großer europäischer Internet-Unternehmen wie Spotify, Zalando und Booking.com warnen vor der Einführung einer europäischen Digitalsteuer. Die würde das Wachstum europäischer Firmen gefährden und ihre Wettbewerbsfähigkeit im globalen Wettbewerb schwächen, erklärten die Chefs von insgesamt 16 Unternehmen in einem Brief an die EU-Finanzminister.

Der Anlass ihres Schreibens: Nachdem die EU-Kommission im März eine Abgabe von drei Prozent des Umsatzes von Internetkonzernen in den EU-Staaten vorgeschlagen hatte kündigte Großbritannien nun an, nach dem Austritt aus der EU eine eigene Digitalsteuer für Internetkonzerne einzuführen.

Die Kommission möchte Werbeeinnahmen und Einnahmen aus dem Handel mit Nutzerdaten besteuern. Im Fokus der Maßnahmen liegen US-Internetriesen wie Google, Apple und Amazon. So soll verhindert werden, dass Konzerne in EU-Ländern weiterhin Milliarden umsetzen, die Gewinne dort aber kaum versteuern.

"Dopplebesteuerung und Willkür"

Eine Digitalsteuer würde zu doppelter Besteuerung und Willkür führen, warnten die europäischen Firmenchefs in ihrem Brief. Etwa sei nicht klar, wie der Umsatz der Firmen in einzelnen Ländern berechnet werden soll. So drohten Unsicherheit und Kapitalmangel, Innovation würde unterbunden und der angestrebte digitale EU-Binnenmarkt untergraben.

Auf EU-Ebene war das Unterfangen zuletzt ins Stocken geraten. Im Rat der Mitgliedsstaaten fand sich bisher keine Mehrheit. Widerstand kommt insbesondere aus Irland, wo mehrere große Internetfirmen ihren Sitz haben, aber auch aus Deutschland. In Berlin gibt es Befürchtungen, die Steuer könnte den Handelskonflikt mit den USA verschärfen.

Dieser Sorge schlossen sich auch Spotify, Zalando und Co in ihrem Brief an. Sie warnten vor "Gegenmaßnahmen von Drittländern" und in der Folge vor einer "willkürlichen Besteuerung der Einnahmen europäischer Unternehmen in diesen Ländern".

5 Fakten zur Digitalsteuer

1. Wie steht es um den Kommissionsvorschlag?

Es fehlt die Zustimmung der Mitgliedstaaten. Bei Steuersachen ist in der EU Einstimmigkeit notwendig. Vor allem Frankreich drängt zwar auf einen Beschluss bis Ende des Jahres, mehrere Länder sind allerdings dagegen. Widerstand kommt insbesondere aus Irland, wo mehrere große Internetfirmen ihren Sitz haben. In Deutschland gibt es Befürchtungen, die Steuer könne den Handelskonflikt mit den USA verschärfen.

Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wirbt dafür, die Frage auf Ebene der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zu diskutieren, der auch die USA angehören. Auch die Kommission betonte am Dienstag erneut, sie bevorzuge eine Lösung auf OECD-Ebene. Der bestehende Vorschlag sei eine Zwischenlösung.

2. Gibt es ähnliche Überlegungen auch andernorts?

Ja. Mehrere asiatische Länder, etwa Indien und Malaysia, planen derzeit Steuern, die auf große Internetunternehmen zugeschnitten sind. In Indien gibt es bereits eine Steuer auf Werbeanzeigen indischer Firmen auf ausländischen Internetseiten. Auch Großbritannien kündigte am Montag an, nach dem Austritt aus der EU eine eigene Digitalsteuer einzuführen.

Darüber hinaus haben auch andere EU-Länder, etwa Ungarn, bereits nationale Regelungen zur Sonderbesteuerung von Digitalfirmen auf den Weg gebracht. Die EU-Kommission fürchtet einen "Flickenteppich nationaler Lösungen" und eine "Zersplitterung des Binnenmarktes" und drängt deshalb auf eine europäische Lösung.

3. Wer ist sonst noch gegen die Steuer?

Nicht nur die Internetkonzerne, sondern auch Wirtschaftsvertreter stehen dem Vorhaben kritisch gegenüber. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) etwa teilt insbesondere die Sorge der deutschen Regierung vor einer Verschärfung des Handelskonflikts mit den USA.

Europäische Internetfirmen liegen zwar nicht im Fokus der Steuer. Aber auch sie warnten kürzlich vor doppelter Besteuerung und Willkür wegen unklarer Regeln. So sei zum Beispiel nicht klar, wie der Umsatz der Firmen in einzelnen Ländern berechnet werden soll. Auch Rechtsexperten haben Bedenken wegen bestehender Besteuerungsabkommen mit Drittstaaten.

4. Warum soll es eine solche Steuer geben?

Die EU-Kommission verweist auf deutliche Steuerausfälle, weil multinationale Konzerne zwar in Mitgliedstaaten tätig, dort aber physisch nicht mit Filialen präsent sind und keine oder kaum Steuern zahlen. Zugleich gewinnen Internetfirmen zunehmend an wirtschaftlicher Bedeutung.

5. Für wen soll die Steuer gelten und wie hoch soll sie sein?

Der Vorschlag der Kommission sieht vor, Unternehmen, deren weltweiter Jahresumsatz mehr als 750 Mio. Euro beträgt, zu besteuern. Die Abgabe zielt also in erster Linie auf Internetriesen wie Google, Facebook und Amazon ab. Europäische Start-ups sollen explizit nicht betroffen sein.

Angestrebt ist ein Steuersatz zwischen einem und fünf Prozent auf den Umsatz. Die Kommission rechnet in ihren Modellen mit drei Prozent. Bei diesem Satz kann nach Angaben der Behörde von Steuereinnahmen in Höhe von 5 Mrd. Euro ausgegangen werden.