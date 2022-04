Sie haben in den vergangenen Jahren viele führende mittelständische Unternehmen kennengelernt. Was haben diese beim Thema Strategie gemeinsam?

Albrecht Rauchensteiner: In all diesen Unternehmen ist Strategie nicht nur ein Lippenbekenntnis, vielmehr wird Strategiearbeit vom Topmanagement sehr ernst genommen. Führende Unternehmen investieren viel Zeit in den Strategieprozess, in dessen Kommunikation sowie in die Operationalisierung der Strategie. Zusätzlich in eine Storyline gegossen, mündet diese Arbeit idealerweise in einer Sinnstiftung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei den Unternehmen, die wir im Rahmen von „Best Managed Companies“ kennengelernt haben, sind die strategischen Stoßrichtungen auch bei der Belegschaft entsprechend verankert.

Strategie und Innovation – wie spielen diese zentralen Elemente zusammen?

Gerhard Luftensteiner: Kurz gesagt: Die Strategie ist Mittel zum Zweck, um die Vision zu erreichen. In den letzten Monaten haben wir in einem großen Team die Vision 2030 erarbeitet. Von der Vision kommend, folgen nun die Strategieprozesse unserer drei Geschäftsfelder. In jeder dieser Strategien sind die Zukunftsperspektiven der jeweiligen Märkte sowie die Erwartungen der Kunden an uns ein wesentliches Thema.

Ein Teil unserer Vision sind unsere technologischen Annahmen: Wohin wird sich die Technologie in den kommenden Jahren entwickeln. Aus der Verschränkung der Marktsicht und Innovationsvision leiten wir Produkt- und Technologieentwicklungsprojekte ab. Zusätzlich bewerten wir im Rahmen von Business Innovation, welche Trends technologisch noch darüber hinausgehen, um rechtzeitig entsprechende Initiativen zu setzen. Ein Beispiel ist das Thema AI (Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, Anm.): Vor einigen Jahren als Trend erkannt, hat sich die KEBA intensiver damit auseinandergesetzt. Heute verwenden wir ein entsprechendes AI-Modul und bereits erste Applikationen im Bereich der Industrieautomation. Strategie und Innovation stehen in einer engen Beziehung, das eine befruchtet das andere, wenn man die Technologiebrille gut mit der Marktbrille kombiniert.

Was sind kritische Erfolgsfaktoren bei der Entwicklung und Umsetzung von Unternehmensstrategien?

Rauchensteiner: Zentral ist, dass die Strategie von der Unternehmensführung mitgestaltet und mitgetragen wird. Projekte scheitern beispielsweise daran, dass Strategieentwicklung nur als Pflichtübung gesehen wird. Man muss sich dem Thema mit einer entsprechenden Ernsthaftigkeit widmen, sonst fehlt die Glaubwürdigkeit in der weiteren Kommunikation. Außerdem müssen vorhandenes Know-how quer durch das Unternehmen genutzt und Ressourcen sowie Zeit für den Strategieprozess zur Verfügung gestellt werden. Bindet man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Strategieentwicklungsprozess ein, führt dies zu einer hohen Identifikation und stellt zudem sicher, dass Input der Belegschaft berücksichtigt wird.

Luftensteiner: Ganz entscheidend in der Strategiearbeit ist, auch kritische Themen anzugehen – Stichwort Disruption. Diese Punkte werden selten von den Mitarbeitenden selbst angesprochen. Man braucht auch andere Sichtweisen, damit diese Themen wirklich zur Sprache kommen. Es gibt in der Wirtschaftsgeschichte genügend Beispiele, in denen Unternehmen Veränderungen unterschätzt haben. Hier braucht es klare und strukturierte Entscheidungen. Bottom-up allein ist es nicht und Top-down auch nicht – die Mischung macht’s.

Wie kann man als Berater bei der Strategieentwicklung heute einen tatsächlichen Mehrwert für Unternehmen leisten?

Rauchensteiner: Auf der einen Seite sind es die Außensicht und die unterschiedlichen Perspektiven, die man als Berater einbringen kann. Auf der anderen Seite sind es strukturierte Vorgehensweise, das saubere methodische Operationalisieren sowie die Fokussierung auf das Wesentliche. Das schafft Klarheit im Strategieprozess und erleichtert den unternehmensinternen Diskurs. ­Zudem können wir durch unser globales Netzwerk im Bedarfsfall auch inhaltliche Expertise zu konkreten Fragestellungen beisteuern.

Wie gelingt es, die aktuellen und künftigen Bedürfnisse der Kunden in der Unternehmensstrategie zu berücksichtigen?

Luftensteiner: Wir legen parallel noch unsere Innovationsthemen dazu und erarbeiten so gemeinsam mit unseren Kunden eine Perspektive, wohin die Reise gehen könnte. Diese gemeinsam erarbeiteten Grundlagen und Bilder fließen in Folge in die Produktentwicklung für die nächste Generation ein. Darüber hinaus braucht es, wie besprochen, den disruptiven Ansatz, um neue Trends und Technologien rechtzeitig aufzunehmen.

Ist Strategie mehr als nur Selbstzweck für die Führungsebene? Wie wichtig ist eine klare Strategie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?

Luftensteiner: Ein Unternehmen ohne Strategie ist wie ein Boot ohne Kapitän, das auf einem See ­dahintreibt, ohne zu wissen, wohin der Wind es trägt. Es braucht jemanden, der sagt: Dort wollen wir hin. Das ist die Vision. Und der Weg dorthin ist die Strategie. Letztlich müssen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber Bescheid wissen, denn nur so kann gemeinsam in die gleiche Richtung gearbeitet werden. Eine inspirierende Vision und eine Strategie, die aufzeigt, wie man die Vision erreichen will, kann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeistern. Sie übernehmen Selbstverantwortung und bringen sich aktiv ein – weil sie wissen, wo es langgeht, und nicht viele Stunden in nutzlosen Abstimmungsterminen verbringen.

Rauchensteiner: Ich möchte noch einmal den Aspekt der Sinnstiftung unterstreichen. Eine vollumfängliche und auch klar kommunizierte Strategie ist essenziell für die Motivation und das Commitment der Belegschaft. Wenn Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht wissen, warum sie jeden Tag in die Arbeit fahren, an welchen unternehmerischen Zielen sie arbeiten und auch keinen Fortschritt sehen, haben Sie als Unternehmen ­relativ schnell ein Problem.

© Christian Huber ZU DEN PERSONEN

Gerhard Luftensteiner (r.) ist Vorstandsvorsitzender der KEBA Group AG. Das international tätige Unternehmen mit Hauptsitz in Linz und mehr als 2.000 Mitarbeitenden weltweit ist Spezialist für Automationslösungen in den drei Geschäftsfeldern Industrial Automation, Handover Automation und Energy Automation und wurde 2021 bei „Austria’s Best Managed Companies“ ausgezeichnet. Albrecht Rauchensteiner ist Senior Manager bei Deloitte in Wien und verantwortlich für „Austria’s Best Managed Companies“. Zudem begleitet er Unternehmen verschiedenster Branchen bei der Durchführung komplexer Transformationsprozesse. Durch seine langjährige Beratungserfahrung ist er kompetenter Ansprechpartner für mittelständische Unternehmen.