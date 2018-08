"No Deal" mit der EU - 7 neue Fakten zum Brexit

Die britische Regierung hat nun in 25 Papieren die Pläne ausgepackt, in dem die Folgen aufgezeigt werden, was im Fall eines "no deals" und somit ungeordneten EU-Austritt passieren wird. Es liest sich bereits wie ein Notfallplan. Großbritannien will demnächst noch 55 weitere Papiere nachschieben.

London. Die britische Regierung hat am Donnerstag in 25 Papieren die Folgen eines ungeordneten Austritts aus der Europäischen Union dargelegt. In den kommenden Wochen sollen etwa 55 weitere folgen. Damit sollen sich Unternehmen und Bürger darauf vorbereiten können, wenn die EU und Großbritannien bis zum vereinbarten Austrittsdatum am 29. März 2019 kein Brexit-Abkommen vereinbart haben. Brexit-Minister Dominic Raab nannte ein solches Szenario unwahrscheinlich. Die Regierung wolle aber sicherstellen, dass Großbritannien in jedem Fall stark bleibe.

Die 7 wichtigsten Punkte aus Sicht der Briten: