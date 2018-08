Spritpreise treiben Inflation an, Heizölkosten explodieren

Tankstopps sind wieder deutlich teurer als im Vorjahr. Die Preiserhöhungen bei Heizöl, Diesel und Superbenzin treiben die Inflation an.

Die Inflationsrate in Österreich ist im Juli auf 2,1 Prozent gestiegen. Vor allem die Treibstoffpreise sind deutlich gestiegen. Sie waren im Juli um 14,8 Prozent höher als im Vorjahr. Sehr starke Preissteigerungen gab es bei Heizöl.

Die Inflationsrate ist in Österreich im Juli 2018 auf 2,1 Prozent gestiegen, nach 2,0 Prozent im Juni. Hauptverantwortlich für die Teuerung waren die im Jahresabstand deutlich gestiegenen Treibstoffpreise. Bei Heizöl gab es gegenüber dem Vorjahr eine sehr starke Preissteigerung von 25,9 Prozent, bei Diesel um 16,7 Prozent und bei Superbenzin um 12,3 Prozent. Auch Zigaretten wurden deutlich teurer (+ 6,1%)

Reparaturen privater Verkehrsmittel kosteten im Jahresabstand um 2,9 Prozent mehr, Flugtickets um 6,6 Prozent weniger. Die Preise für Wohnung, Wasser, Energie erhöhten sich im Schnitt um 2,2 Prozent. Hauptverantwortlich dafür waren laut den Statistikern höhere Mieten (+3,6 Prozent).

Wegen höheren Bewirtungspreisen stieg die Teuerung in Restaurants und Hotels um durchschnittlich 3,0 Prozent. Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke kosteten durchschnittlich um 2,0 Prozent mehr. Weniger mussten Verbraucher im Bereich Mobilfunk ausgeben. Die Preise für Mobiltelefone sanken um 9,1 Prozent.

Im Vergleich zum Vormonat Juni ging die Inflation im Juli um 0,2 Prozentpunkte zurück. Der für die Eurozone errechnete harmonisierte Verbraucherpreisindex HVPI für Österreich lag im Juli wie auch schon im Juni bei 2,3 Prozent.

Treibstoffpreise deutlich höher

Der Fachverband der Mineralölindustrie versucht angesichts der gestiegenen Treibstoffpreise zu beschwichtigen und erinnerte daran, dass die Preise in den vergangenen Jahren deutlich geschwankt haben. Die Kraftstoffpreise hätten die Inflation in den vergangenen zehn Jahren "nicht nur in die steigende Richtung mitbeeinflusst, sondern monate-, wenn nicht jahrelang maßgeblich zur Inflationsdämpfung beigetragen", erklärte Christoph Capek, Geschäftsführer des Fachverbandes der Mineralölindustrie.

Inflation und Mikrowarenkorb, Juli 2018 © APA/Christina Uhl

Die gestiegenen Treibstoffpreise haben in den von der Statistik Austria errechneten Mikro- und Miniwarenkörben, die Produkte des täglichen bzw. wöchentlichen Einkaufs beinhalten, eine deutlich stärkere Teuerung verursacht als die allgemeine Inflationsrate vermuten ließe. Wer jetzt Heizöl kauft muss dafür bereits um gut ein Viertel mehr bezahlen als im Vorjahr. Der wöchentliche Einkauf (Miniwarenkorb) verteuerte sich vor allem wegen der gestiegenen Spritpreise im Jahresvergleich um merkliche 5,5 Prozent.

Das Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Tageszeitungen und den Kaffee im Kaffeehaus enthält und den täglichen Einkauf abbildet, stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,1 Prozent, nach plus 3,3 Prozent im Juni. Im Mikrowarenkorb waren Butter (+13,8 Prozent), Zeitungen (+9,8 Prozent) und Äpfel (+7,3 Prozent) die größten Preistreiber. Weniger mussten Verbraucher im Juli für Kartoffeln (-4,4 Prozent) und Putenbrustfleisch (-2,7) und Flaschenbier (-1,7 Prozent) ausgeben.