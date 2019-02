Sperrstunde: UberEATS sperrt in Wien wieder zu

Der US-Fahrdienstleister Uber wird die Essenszustellung wieder einstellen. Für UberEats kommt zwei Jahre nach dem Start das Aus.

Im Dezember 2016 startete der Fahrdienst Uber in Wien auch mit der Zustellung von Essen. Gut zwei Jahre später sollen die Fahrradboten mit ihren typischen Uber-Rucksäcken wieder aus dem Stadtbild verschwinden.

Wie der trend erfuhr, will Uber diese Dienstleistungen in Wien einstellen. UberEATS konnte zwar von den schon früher angetretenen Anbietern wie foodora sukzessive Marktanteile gewinnen. Dennoch scheinen die Essenslieferungen hierzulande für den US-Konzern, der möglicherweise noch heuer einen fulminanten Börsengang in seiner Heimat hinlegen will, kein sehr gutes Geschäft zu sein. Am 7. März sperrt UberEATS in Österreich zu.

Wien war die erste deutschsprachige Stadt, in der die UberEATS-App eingeführt wurde. Zum einjährigen Jubiläum verwies man stolz auf 350 Restaurant-Partner. Die werden sich wohl bald nach Alternativen umsehen müssen.

Die Konkurrenz atmet in dem heiß umkämpften Markt durch. "Wir suchen in ganz Österreich rund 300 Fahrradkuriere und bieten den Uber-EATS-Fahrern an, zu uns zu kommen", sagt Artur Schreiber, operativer Geschäftsführer von Mjam und der kleinen Schwester foodora, am Donnerstag in einer Aussendung. Der zum deutschen Lieferdienst Delivery Hero gehörende Essenszusteller hofft, dass neben den Fahrradkurieren auch die Restaurant-Kunden zu Mjam wechseln. Und die Kassen klingeln lässt. Mjam ist in Graz, Linz und Salzburg mit dem Zustellservice RadlExpress und in Wien mit der Marke foodora vertreten.