Shopping-Neuheiten: Diese Stores kommen heuer noch nach Österreich

Die deutsche Modekette Brax setzt auf Premium Casual Wear, die sie in rund 108 Stores verkauft. 2013 erwirtschaftete das Unternehmen mit Sitz in Herford 307 Millionen Euro. Shops wurden bisher vor allem am Heimatmarkt Deutschland, in China, Belgien oder den Niederlanden eröffnet. 2015 will Brax seine erste Filiale in Österreich eröffnen.