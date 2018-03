Shopping-Neuheiten: Diese Stores kommen heuer noch nach Österreich

Noch relativ jung ist & Other Stories. Die Damenmarke wurde 2013 auf dem Markt gebracht und gehört zum schwedischen H&M-Konzern. Filialen davon gibt es bereits in London, Paris, Berlin und Kopenhagen. Seit 2012 gibt es neben den 70 H&M-Filialen in Österreich auch drei Cos-Geschäfte. 2014 setzten die Schweden rund 1,6 Milliarden Euro um. Die Österreich-Geschäfte laufen auch gut, deswegen soll noch heuer & Other Stories hinzukommen.