Shopping-Neuheiten: Diese Stores kommen heuer noch nach Österreich

TK Maxx ist der europäische Ableger der US-Kaufhaus-Kette TJ Maxx. In Europa befinden sich 440 Filialen (Stand November 2014), vor allem in Großbritannien, Irland, Deutschland und Polen. TK Maxx bietet Designermode zu vergünstigten Preisen an. Am 5. März eröffnet die erste Filiale in der Shopping City Seiersberg bei Graz. Im April folgt dann der Store in der Shopping City Süd bei Vösendorf.