Der große Run auf die Schutzmasken – wo es sie noch gibt

Nach den ersten Toten durch den Corona-Virus in Italien stürmen die Österreicher die Läden nach Mund- und Atemschutzmasken. Welche Unterschiede es bei den Masken gibt, wie wirksam sie sind, wo es noch welche gibt und welche präventiven Maßnahmen man sonst noch ergreifen sollte, um sich vor Infektionen zu schützen.

Seit am Wochenende in Italien erste Infizierte und Tote durch das Corona-Virus gemeldet wurden, stürmen die Österreicher die Apotheken. „In den ersten zwei Stunden Montag früh habe ich 100 Mund-Schutz-Masken verkauft“, erzählt eine Apothekerin am Wiener Schwedenplatz. Um drei Uhr Nachmittag war dann die letzte Schutzmaske verkauft.

Wer noch einen einfachen Mund-Schutz-Maske ergattern will, sollte sich beeilen und braucht etwas Glück, denn wie in der Schwedenapotheke sind die viele der einfachen Schutzmasken für das Gesicht hierzulande schon ausverkauft. „Aber in vielen Apotheken wird es noch Restposten geben“, vermutet die Apothekerin.



OP-Masken bei Pandemien in gewissem Rahmen empfehlenswert

Schutz-Maske ist aber nicht gleich Schutzmaske. So unterscheidet man zwischen einem Mund-Nasen-Schutz wie die typischen OP-Masken für Ärzte und den deutlich robusteren Schutzmasken mit eingebautem Filter. Viele sprechen derzeit davon, dass die einfache Mundschutz nichts bringt. Aber ganz so ist es nicht. Das renommierte Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt der Bevölkerung im Pandemiefall in gewissem Rahmen sehr wohl solche OP-Masken zu tragen. Das RKI ist in Deutschland die zentrale Einrichtung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und -prävention. Diese bieten einen gewissen Schutz gegen kleinste Infektionen durch Tröpfchen etwa beim Husten oder um Sprechen des Gegenübers die Übertragung von Viren auf die Mund- und Nasenschleimhaut des Trägers zu verhindern. Daten wie sehr ein solcher Mund-Nasen-Schutz außerhalb der Krankenbetreuung gegen Viren schützen, liegen aber bisher nicht vor. "Es besteht deshalb die Gefahr, dass sich Personen, die eine solche Maske tragen, in falscher Sicherheit wiegen und andere Präventionsmaßnahmen vernachlässigen", warnt das Robert-Koch-Institut. (Informationen über vorbeugende Maßnahmen siehe weiter unten). Je nach der Höhe der Konzentration von Viren oder Bakterien in der Luft und je nach Gefahr, sind unterschiedliche Masken zu empfehlen.

Worauf Sie beim Kauf von Mund-Schutz-Masken achten sollten

Um dem Träger von solchen relativ einfachen Mund-Nasen-Schutzmasken einen gewissen Schutz zu bieten, sollten diese laut Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes einen 95-prozentigen Schutz vor Viren bieten und sehr eng am Gesicht anliegen. Im Idealfall sollten diese auch nach CE zertifiziert sein. Damit soll gewährleistet sein, dass das Produkt, die Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EU-Richtlinien erfüllt. Bei vielen Produkten auf Amazon sucht man eine solche Zertifizierung beziehungsweise Angaben darüber jedoch vergeblich.

Noch sind Masken aller Art verfügbar. Eine Mund-Nasenschutz-Maske der mit CE Zertifizierung ist beispielsweise auf Amazon von der TK Gruppe erhältlich, ist allerdings erst wieder ab 4. März lieferbar, kostet 59,99 Euro erhältlich und beinhaltet 50 Stück.

Zu den günstigsten Angeboten auf Amazon zählt eine Grippeschutzmaske beispielsweise zu 50 Stück, kosten 19,99 Euro. Vor Bakterien und Viren schützt laut Herstellerangaben auch der Mund-Nasenschutz von Medrull. Die 3-lagige Schutz wird allerdings bereits um 76 Euro angeboten. Sieht aber am Bild auch so aus, als hätte die Maske deutlich mehr Lagen als das 19,90-Euro-Modell. Wenn sich ein Käufer in einem Kommentar auch darüber beschwert, dass sich der Preis zuletzt um das zehnfachte erhöht haben soll. Preisvergleich kann also gerade bei diesem besonders nachgefragtem Produkt sinnvoll sein. Die Firma Viss verkauft Einweg-Gesichtsmasken mit Anti-Virus-Schutz zu jeweils zehn Stück um 40,26 Euro.

Masken der Filterklasse P3 schützen am besten vor Viren - auch Dieselabgase werden herausgefiltert

Einen nahezu 100 prozentigen Schutz bietet ein solcher einfacher Mund-Nasensschutz naturgemäß nicht. Eine Ganzkörper-Ausrüstung wie man wie sie bei den Helfern und Ärzten in China sieht, ist jedoch aus derzeitiger Sicht auch nicht angezeigt. Je gefährlicher ein Erreger und je höher die Dosis der Infektion, ein umso besserer Schutz ist natürlich angezeigt. Den besten Schutz vor dem Eindringen von Viren bieten Halbmasken, die Viren und andere Schadstoffe herausfiltern. Je nach Gefährdung ist das Tragen von Atemschutzmasken der Klassen 1 bis 3 zu empfehlen. Masken mit der Filterklasse P2 schützen laut dem Robert Koch Institut vor Bakterien wie Tuberkulose, Masken der Filterklasse P3 am besten vor Viren. Wer eine Maske der Risikogruppe P3 kauft, ist damit auch gleichzeitig vor Russpartikel von Dieselfahrzeugen, Rauch, Arbeiten mit Aspest und Luft-Verschmutzung durch Schweißen, Schneiden und Bohren von Edelstahl geschützt. Die Schutzstufe solcher Masken wird auch mit FFP3 bezeichnet und kann je nach Umweltbelastung das 30 Fache des Grenzwertes, etwa bei radioaktiven Stoffen überschreiten. Nach Ansicht des Arbeitsschutzes in Nordrhein Westfalen reicht jedoch zum Schutz vor Viren und Bakterien auch Masken der Klasse FFP2. Weitere Informationen über die Klassifizierung von Atemschutzmasken finden Sie hier.

Die Atemschutz-Masken der Kategorie FFP3 kosten jedoch erheblich mehr als die typischen Masken, wie sie Ärzte im Spital tragen. Einen Überblick über die auf Amazon angebotenen Modelle finden Sie hier. Ein günstigstes Modell auf Amazon wird um 24,99 Euro angeboten. Ein anderes Modell, das fast identisch aussieht, wird um 283 Euro angeboten und verspricht einen 99-prozentigen Schutz vor Bakterien und Viren. Der Vorteil solcher Masken mit eingebautem Luftfilter ist jedoch, das diese mehrfach verwendet werden können. Manche Anbieter sind derzeit jedoch aufgrund der hohen Nachfrage nicht in de Lage nach Österreich zu liefern.

Im Mittelpunkt der Überlegungen, ob man einen Mund-Schutz wie in OP-Ärzte tragen, steht laut der Deutschen Ärzte Zeitung jedoch die Partikelkonzentration in der Umgebung. Die ist, wenn überhaupt vorhanden, aus derzeitiger Sicht in Österreich gering. Wenn das Risiko auch sprunghaft ansteigen kann und es nicht schaden kann, wenn man dafür gerüstet ist.

Mit diesen Hygienemaßnahmen schützen Sie sich laut dem Robert Koch Institut am besten vor einer Pandemie

•Vermeiden Sie Händegeben, Anhusten, Anniesen

•Vermeiden Sie Berührungen der Augen, Nase oder Mund

• Nutzen Sie Einmaltaschentücher und entsorgen Sie diese sorgsam

• Lüften Sie die Räume oft und intensiv

• Waschen Sie sich nach Personenkontakt gründlich die Hände, auch nachdem Sie Sanitäreinrichtungen benutzt haben und gegessen haben

• Vermeiden Sie Kontakt zu Influenza erkrankten Personen. Vor allem Säuglinge, Kleinkinder und Personen mit chronischen Erkrankungen sollten sich fernhalten

• Fieberhaft Erkrankte sollten, im eigenen Interesse zu Hause bleiben, um weitere Ansteckungen zu verhindern

• Verzichten Sie auf den Besuch von Theatern, Kinos, Diskotheken, Märkten, Kaufhäusern und meiden Sie Massenansammlungen

• Tragen Sie gegebenenfalls einen dicht anliegenden, mehrlagigen Mund-Nasen-Schutz (wie er in der Chirurgie und der Intensivmedizin verwendet wird)