In einer Meldung zum Börsengang von Signa Sports in der trend-Ausgabe Nr. 43 (Seite 10) wurde fälschlicherweise berichtet, die Immobilien von Karstadt Sports dienen als Sicherstellung für einen Kredit der Signa-Gruppe bei der Sberbank. Das ist unrichtig, da diese Immobilien gar nicht mehr Signa gehören und folglich mit dem Kredit nichts zu haben. Die Sberbank stellt daher fest, dass sie einen Börsengang der Signa Sports in keiner Weise verzögert.