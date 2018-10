Ready for Digital: KTM vernetzt das Motorrad

Der Motorradhersteller KTM hat eine eigene "Innovation GmbH" gegründet, um die Digitalisierung im Unternehmen voranzutreiben. Walter Sieberer, Co-Geschäftsführer des digitalen Thinktanks, im Interview über die Ziele und Herausforderungen der Digitalisierung am Motorrad-Sektor.

trend: Herr Sieberer, die KTM Innovation GmbH wurde Ende Februar gegründet um die Digitalisierung im Konzern voranzutreiben. Warum braucht KTM dafür ein eigenes Unternehmen?

Walter Sieberer: Die Digitalisierung ist ein Fakt. Der Wandel ist da, das muss man niemand mehr erklären. Die Frage, was Digitalisierung eigentlich ist, ist ein schon bisschen schwieriger zu beantworten. Da gibt es unterschiedliche Zugänge, die sich nicht jedem gleich erschließen. Ganz vereinfacht gesehen bedeutet Digitalisierung, dass alles einen digitalen Zwilling bekommt. Jeder Mensch, jedes Unternehmen, jedes Ding hat eine aus Daten bestehende Repräsentation in der Cloud. Die große Herausforderung ist, daraus Wissen zu generieren. Damit Entscheidungen treffen zu können, ob ein Business-Modell valide ist oder nicht. Ob es einen Business-Value gibt. Und um Prozesse zu optimieren. Auf unsere Gruppe umgelegt: Es gab natürlich immer wieder digitale Projekte, aber immer wieder mit unterschiedlichen Entwicklungsständen und Voraussetzungen. Also haben die Ergebnisse auch nicht hundertprozentig zusammengepasst. Die KTM Innovation soll dem Thema eine breite Basis geben, die sich grundsätzlich um die digitalen Themen kümmert, sie zusammenführt und eine Roadmap entwickelt.



trend: Digitalisierung ist ein breites Feld. Womit beginnen Sie?

Sieberer: Da gibt es mehrere Punkte. Das Thema Industrie 4.0 voranzutreiben ist einer. Der zweite Punkt ist die Connectivity bei unserem Produkten, wofür wir unter anderem Nagarro als Partner haben. Das dritte große Thema ist E-Commerce. Als Industrieunternehmen mit einem B2B-Hintergrund haben wir uns dabei bisher ein wenig schwer getan. Wir müssen aber unsere Endkunden besser kennenlernen, und das geht nur über Commerce-Funktionen. Derzeit entwickeln wir anhand unseres digitalen Reifegrades die Handlungsfelder, abgeleitet davon eine Roadmap und starten dann nächstes Jahr die konzertierten digitalen Projekte. Die ersten werden sich rund um PLM – Product-Lifecycle-Management – und Customer-Life-Cycle drehen.



trend: Wie sind sie im ersten halben Jahr vorangekommen?

Sieberer: Aktuell sind wir 15 Leute im Team und die Themen mit denen wir uns beschäftigen haben eine enorme Breite: Softwareentwicklung, Data Science, Business Intelligence und Technologie- und Start-up-Monitoring - das man in Wahrheit gar nicht selbst sondern nur mit Partnern machen kann. Es ist unpackbar, was da an Informationen von neuen Start-ups und Technologien kommt. Dazu kommt, dass wir unseren Leuten die Möglichkeit geben, Dinge auszuprobieren. Wir denken an einen "Innovation Lab Metaspace", einen Raum, in dem unsere Mitarbeiter mit Ideen experimentieren können. Für all das braucht man eine sehr qualifizierte Datenbasis, und an der arbeiten wir gerade.





trend: Das Thema Connectivity - die Vernetzung und Schaffung digitaler Ökosysteme, in denen Fahrzeuge nicht mehr als einzelne Objekte, sondern Teile eines großen Ganzen sind, scheint aber bei Motorrädern noch schwieriger zu sein als bei Autos.

Sieberer: Das stimmt. Autohersteller tun sich da ein bisschen leichter. Die haben andere Business-Cases. Dort gibt es zum Beispiel die Themen Parken, Payment und Infrastruktur. Das ist beim Motorrad nicht ganz so. Wir glauben zwar auch, dass wir eine Payment-Funktion brauchen - zum Beispiel weil es unangenehm ist, den Helm abnehmen und Handschuhe ausziehen zu müssen, nur um beim Tanken zahlen oder eine Wurstsemmel kaufen zu können. Wir brauchen die Bezahlfunktion aber nicht so intensiv in der Infrastruktur. Trotzdem ist ein Motorrad genauso ein Internet-of-Thing wie die Lichtschalter zuhause oder auch Autos. Diesen Stack an IoT - von der Hardware, dem Motorrad bis zur Cloud in der die Daten analysiert, ausgewertet und für sinnvolle Anwendungen genutzt und zurückgespielt werden - gibt es natürlich beim Motorrad auch. Den müssen wir bespielen.





Es fehlt der ganzen Welt der Plan.



trend: Zu den beherrschenden Themen im Bereich der Mobilität gehören alternative Antriebe - vor allem E-Mobilität. Wo stehen Sie da?

Sieberer: Wir glauben auch an den Elektroantrieb, den elektronischen Antriebsstrang, weil der ja viel einfacher ist. Außerdem geht es auch beim Motorrad eindeutig in Richtung weniger Lautstärke und weniger Abgase, also in Richtung E-Mobility. Aber es ist wie beim Auto – nur noch schwieriger. Das größte Problem ist der Energiespeicher, beim Motorrad verschärft durch das Gewicht der Batterien. Wir sind definitiv noch nicht dort wo wir hin wollen. Aber ganz ehrlich: Hier fehlt der ganzen Welt der Plan. Es werden viele Zugänge ausprobiert. Auf den Battery Days wird von Feststoffzellen und Wasserstoff gesprochen. Mittelfristig wird man das Problem des Energiespeichers lösen. Es sind auch sehr viele Leute dran, das zu optimieren. Wir werden es nicht lösen, aber wir werden eine Lösung bekommen.



trend: Am Automobilsektor ist das Thema „selbstfahrendes Auto" ganz groß. Es gibt auch Videos, die Experimente mit selbstfahrenden Motorrädern zeigen.

Sieberer: Das ist ein Gag. Man kann das natürlich überlegen. Ein nutzerorientiertes Modell wäre zum Beispiel, wenn man eine Woche Motorrad fahren und sich eines ausleihen möchte. Ein selbstfahrendes Motorrad müsste man nicht selbst beim Händler abholen, sondern es könnte alleine nach Hause fahren. Funktionieren könnte es, Segways können ja auch alleine fahren. Aber abgesehen davon dass die Händler das vermutlich nicht wollen würden ist das ein Gag. Das ist nicht unser Thema. Ein Motorrad ist ein Freizeit-Spaß-Gerät.



trend: Vollautomatisch könnte aber eine Fabrik sein – womit wir beim Thema Industrie 4.0 wären, das Sie vorantreiben sollen. Was sind da die Herausforderungen für KTM?

Sieberer: Das ist ein Skalierungsthema. Im Automotive-Bereich sind die Stückzahlen deutlich höher, also tut man sich dort auch leichter. Wobei die Automatisierung für mich weniger ein Industrie 4.0 Thema als ein Industrie 3.0 Thema ist. Einen Roboter Teile anschrauben lassen können wir. Es geht mehr darum, zu erkennen, dass die Dinge selbstständig lernen und die Systeme flexibler werden. Dabei ist das Thema IoT ganz wesentlich. Es geht darum, rechtzeitig die Daten zu haben. Falls zum Beispiel irgendwo Probleme auftauchen muss man das schnell erkennen. Dafür braucht man die richtigen Informationen. Daran müssen wir arbeiten.



trend: Es geht darum, die richtigen Daten zu haben.

Sieberer: Wir brauchen für den ganzen Product Lifecycle – von den Requirements bis zum Bereich After Sales eine kohärente Datenbasis. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass 3D-Modelle fünfmal aufbereitet werden – einmal für die Website, einmal für das Service-Heft, einmal für die Produktion, damit es der Connected Worker anschauen kann – das muss eine Datenbasis sein. Wir werden die brauchen, um einen durchgängigen Product Lifecycle darstellen zu können.



Walter Sieberer (KTM Innovation) mit Nagarro-Österreich-Geschäftsführer Damianos Soumelidis beim trend-Interview. © Christian Dusek / Nagarro

trend: Sie haben die Bereiche Commerce und After Sales als Arbeitsfelder genannt.

Sieberer: Die sind eine riesige Herausforderung. Idealerweise hat man Daten, für vorausschauende Wartung - Predictive Maintainance - oder um den Fahrer zu sagen, was er besser machen könnte. Stichworte Fahrsicherheit, Reifendruck, Abnützung – diese Daten kann man zum größten Teil über die Sensorik abziehen. Bei uns passiert das heute zum Großteil noch nicht, weil das ganze System erst aufgebaut werden muss. Dafür ist eine Infrastruktur notwendig. Daran arbeiten wir derzeit, sie ist aber noch nicht live.





Wir können ein Multiplikator für Start-ups sein.



trend: KTM ist ja auch im Rennsport aktiv. Kann man daraus keine Schlüsse ziehen?

Sieberer: Schlecht, denn diese Motorräder sind völlig andere Fahrzeuge. Natürlich haben die alle Daten aus der Telemetrie, aber die Daten aus dem Rennsport sind für Normalverbraucher im Grunde nicht verwertbar. Dort geht es in erster Linie darum, Daten zu haben, mit denen man schneller werden kann. Man kann vielleicht daraus lernen, aber wenn wir den ganzen Daten-Stack ansehen, vom Businessmodell E-Commerce bis ins Backend, dann muss man beim Sammeln von Daten sehr selektiv sein, denn sonst hat man statt einem Daten-Leck bald einen Datensumpf. Man muss wirklich sauber verdichten und darf nicht einfach alles was möglich ist rausschicken. Das kostet ja auch Geld. Außerdem gehen diese ganzen Datenverbindungen in der Regel übers Handy. Wir würden uns keine Freunde machen, wenn wir während einer Fahrt Gigabytes an Daten übertragen und die Fahrer dann die Rechnung dafür zahlen müssen.



trend: Welche Rolle spielen Start-ups dabei für Sie? Wollen Sie sich auch an Start-ups beteiligen?

Sieberer: Es gibt bereits Beteiligungen, allerdings hängen die nicht in der KTM Industries sondern in der Pierer Industries. Die Börsennotierung ist dafür ein Hindernis. Wenn wir 50 Start-ups hineinnehmen würden, müsste man das jedes Mal reporten. Das tut sich niemand an. Wir bauen daher jetzt ein kleines Vehikel auf, einen Penny-Stock, in den diese Start-ups integriert werden. Ideen gibt es natürlich wie Sand am Meer. Es sind wirklich viele gute dabei, auch wenn nicht aus allen etwas wird. Selbst wenn die Technologie wirklich gut ist entscheidet am Ende oft das Glück. Wir können als KTM ein Multiplikator und Katalysator für Start-ups sein, müssen aber irrsinnig vorsichtig sein, bei dem was wir tun. Es geht nur so, dass man sie außerhalb der Firma arbeiten lässt, das Know-how, das sie haben immer wieder einfließen lässt, wieder zurückspielt und sich gegenseitig laufend befruchtet.



trend: Ein Thema, das bei Start-ups auszeichnet ist agiles Management, in Sprints zu arbeiten.

Sieberer: Dafür bauen wir unsere Experimentierstube auf. Da können wir immer wieder in Sprints ausprobieren: Geht es, ist es recht – geht es nicht, dann wieder aufhören. Agiles Management verwenden wir in Projekten. In der Softwareentwicklung ist es heutzutage fast schon Standard. Noch nicht so Standard ist es bei der Elektronik, weil es dort eben andere Zyklen gibt. Da haben wir eine Beteiligung bei der Avatech, mit der wir jetzt beginnen, die Elektronik zu entwickeln, die wir brauchen. Es ist schwer vorstellbar, agiles Management an sich in der ganzen Organisationen auszurollen. Aber die Leute müssen auch die Freiheit bekommen, gewisse Dinge auszuprobieren und das dann auch im Team machen zu können. Der große Vorteil des agilen Managements ist, dass es keine langen Entscheidungswege gibt, dass man Entscheidungen auch selbst treffen kann, sie auch treffen muss. Es ist eine Strukturfrage, dass wir das dann auch wirklich zulassen. Wir haben aber ein starkes, hoch motiviertes Team von 4.000 Mitarbeitern, deren Durchschnittsalter deutlich unter 40 Jahre liegt. Die sind alle „Ready to Race“ und hoch agil.