Das jährliche „trend“-Ranking: Die 100 reichsten Österreicher

Die Familien Porsche und Piëch führen weiter vor Dietrich Mateschitz und Elisabeth Schaeffler. Die 100 Reichsten bringen es zusammen auf 175 Milliarden Euro.

Wien. In der morgen erscheinenden Ausgabe veröffentlich das Wirtschaftsmagazin „trend“ sein traditionelles Ranking der „100 reichsten Österreicher“. Auch heuer führen die Familien Porsche und Piëch die Rangliste klar an. Aber anders als in den Vorjahren mussten sie einen Rückgang verkraften. Ihr in Stiftungen eingebrachtes Vermögen sank um rund 2,4 Milliarden Euro auf 37 Milliarden Euro. Hauptverantwortlich dafür war im trend-Beobachtungszeitraum die schwache Entwicklung der Aktien des VW-Konzerns, an dem die Familien Porsche und Piëch über ihre Porsche Holding SE die Mehrheit halten.

Auf den Stockerlplätzen zwei und drei folgen Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz (15,6 Milliarden Euro) und Elisabeth Schaeffler mit Sohn Georg (7 Milliarden Euro), die sich nach der vor allem mit Fremdkapital finanzierten Übernahme von Continental mittlerweile wieder gefangen haben. Auf Rang vier folgt mit Novomatic-Gründer Johann Graf (6,76 Milliarden Euro) ein Selfmade-Millionär.

Das Jahr 2018 markierte eine Trendwende für viele Reiche, deren Besitz – in der Hauptsache Unternehmensbeteiligungen - durch das schlechteste Börsenjahr seit der Finanzkrise belastet wurde. Stabilisierend wirkten im trend-Beobachtungszeitrum die weiter steigenden Immobilienpreise. Michael Tojner (Rang 31), Eigentümer des Montana-Tech-Konzerns und Immobilienbesitzer, gehört erneut zu den Aufsteigern. Neu im Ranking vertreten sind die beiden Gründer der in Berlin ansässigen Digital-Bank N26, Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal (Rang 87 und 88) sowie die Familie Knapp (Rang 75), Eigentümer des stark wachsenden Logistik-Spezialisten Knapp AG.

Die hundert wohlhabendsten Familien heuer auf rund 175 Milliarden Euro. Das entspricht rund 10 Prozent des österreichischen Privatvermögens. Gut 40 von ihnen sind Milliardäre.