Raiffeisen Bank International hat ein wachsendes Russland-Problem

Das neue Jahr bringt der Raiffeisen Bank International (RBI) und ihrem Management unter Vorstandschef Johann Strobl neue Zores mit den Russland-Aktivitäten der börsennotierten Bank (AT0000606306).

Im Gegensatz zu vielen anderen internationalen Konzernen hält die RBI weiter an ihren Aktivitäten in Russland fest. Der Rückzug aus dem kriegführenden Land wurde bisher nicht eingeleitet. Die russische Konzerntochter ist ganz im Gegenteil ein wichtiger Gewinnbringer und trägt zu über 50 Prozent zum Konzerngewinn bei. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2021 hat die RBI in Russland ihren Nettogewinn auf rund 1,4 Milliarden Euro vervierfacht. Das Institut beschäftigt in Russland rund 9.300 Mitarbeiter.

Hohe Wogen schlägt zudem ein via Social Media verbreitetes Kreditmoratorium - ein Angebot zur Stundung von Kreditzinsen - für russische Soldaten, die in der Ukraine im Einsatz sind. Die Raiffeisen Bank auf den Vorhalt lediglich mit der Antwort reagiert, dass man auf Basis der Gesetze operiere, die in dem jeweiligen Land in Kraft sind (Siehe Twitter-Embed). Zudem sei die Bank zu dem Kredit-Angebot gesetzlich verpflichtet.

The Bank operates on the basis of the laws in force in the country in which it is located. — Райффайзен Банк (@Raiffeisen_Ru) January 5, 2023

Die Empörung darüber hat nun zu Boykott-Aufrufen gegen RBI-Vorstandschef Johann Strobl und den Vorstand Andreas Gschwenter geführt. Beide wurden in Kiew auf eine Liste von Personen gesetzt, die für Sanktionen empfohlen werden. Es wurden jedoch noch keine Sanktionen beschlossen. Die Liste mit der Bezeichnung "Krieg und Sanktionen" wird vom ukrainischen Außenministerium und dem nationalen Antikorruptionsbüro der Ukraine (NAZK) unterstützt und soll internationalen Druck auf bestimmte Personen und Unternehmen ausüben, die von Kiew mit dem russischen Angriffskrieg in Verbindung gebracht werden oder von denen angenommen wird, dass sie das russische Regime unterstützen.

Immer lauter wird zudem gefordert, dass die RBI zu ihrer Verantwortung steht und ihre Russland-Aktivitäten einstellt. Schon seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 steht die RBI wegen des Russland-Engagements unter Druck. Eine Entscheidung, wie mit der bisher für den Konzern so einträglichen Tochter umgegangen werden soll, ist bisher nicht gefallen. Stellungnahmen gibt es aus der RBI zu dieser Frage seit Monaten nicht.

Aufruf an die RBI-Führung, das Russland-Geschäft einzustellen © b4ukraine.org

Der ukrainische Botschafter in Österreich, Wassyl Chymynez, betonte im Gespräch mit der APA, dass Sanktionen sehr gründlich geprüft würden. Sollte sich herausstellen, dass die österreichische Bank russischen Rekruten "finanzielle Vergünstigungen zur Verfügung stellt" und die "Fake-Republiken", also die separatistischen Regionen im Osten der Ukraine, indirekt anerkannt hat, dann sei dies auch ein "moralisches Problem". Der Botschafter verwies darauf, dass die Rekruten in der Ukraine "töten und vergewaltigen" sowie dass russisches Geld "mit viel Blut" behaftet sei. Chymynez appellierte an österreichische Firmen, ihre Geschäfte mit Russland zu überdenken. "Es ist nicht zu spät, die Entscheidung zu treffen und den russischen Markt zu verlassen".