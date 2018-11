Porsche-Holding Chef Schützinger fordert "fairere" Besteuerung

Hans Peter Schützinger: "Eine Verbrauchssteuer hätte den Vorteil, dass Autos in der Anschaffung billiger werden."

Der Chef der Porsche Holding, Hans Peter Schützinger, spricht im trend-Exklusiv-Interview über die Zukunft der Mobilität, das WLTP-Prüfverfahren und warum die Besteuerung von Autos jetzt dringend geändert werden muss.

Hans Peter Schützinger ist seit Juni vergangenen Jahres Chef der Porsche Holding, des größten Unternehmens Österreichs. Im trend-Interview fordert er eine "modernere Form der Besteuerung des Autos".

Schützinger argumentiert, dass die Besteuerung von einer "Besitzbesteuerung" zu einer "Verbrauchsbesteuerung" geändert werden solle. So würde durch eine entsprechende Änderung der NoVA die Anschaffung von Fahrzeugen günstiger und im Gegenzug die Nutzung teurer.

Im trend-Interview nimmt der Manager außerdem zur Zukunft der Autoindustrie und der Entwicklung der alternativen Antriebe Stellung. Zur Dieselaffäre erklärt Schützinger: "Es schmerzt, mitanzusehen, dass diese Diskussion zusehends unsachlich geführt wird. Es werden Themen vermengt, die nichts miteinander zu tun haben, wie aktuell die Diskussion um drohende Fahrverbote in Deutschland zeigt. Unsere heute verkauften EU6-Diesel gehören im Fahrbetrieb zu den saubersten am Markt. Der Diesel trägt auch maßgeblich dazu bei, die ab 2020 geltenden, strengeren CO 2 -Grenzwerte von 95 g/km zu erreichen."

Der Porsche Holding CEO erteilt auch Forderungen nach Schadenersatz in der Dieselaffäre eine Absage. "Aus der juristischen Sicht sehen wir keinen rechtlichen Anspruch auf Schadenersatz", erklärt er.

Das vollständige Interview lesen Sie in der trend Ausgabe 46/2018 vom 16. November 2018.